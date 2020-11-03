Intel Iris Xe MAX ayrık grafikleri kullanıcılara sunuldu

Iris Xe MAX, 11. Nesil Intel Core mobil işlemcisinde yer alan Intel Iris Xe grafiklerinde kullanılan aynı Xe-LP mikromimariye dayanıyor ve şirketin ayrık grafikler pazarına girme stratejisinin bir parçası olarak ilk Xe tabanlı ayrık grafik işlem birimi (GPU) olma özelliğini taşıyor. Iris Xe MAX platformlarında Intel Adaptix’in bir parçası olarak Intel Deep Link derin link teknolojisi ile PCIe Gen 4 (4. Nesil) desteği bulunuyor ve bu platformlar ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda artmakta olan içerik yaratma performansı ihtiyacını karşılıyor.

Intel Iris Xe grafikleri 11. Nesil Intel Core mobil işlemcilerle birlikte mobil PC’lerde görsel deneyimde önemli bir yenilik oldu. Intel Iris X e düşük enerji tüketimli grafikleri medya, ekran ve AI (Yapay Zeka) ile sunuyor. Intel, platformlar alanındaki yeni deneyimleri mümkün kılmak, uygulama geliştiricilere daha açık ve yaygın yazılım çerçevesine erişim sağlamak ve sürücü dağıtımını ve doğrulamasını müşteriler için basitleştirmek için 11. Nesil Core mobil işlemcileri Intel Xe grafikler ve Intel Iris X e MAX grafiklerle eşleştirerek sürdürüyor.

Intel Iris Xe MAX grafiklerle eşleşmiş 11. Nesil Intel Core mobil işlemciler, üçüncü parti grafiklerle konfigüre edilmiş benzer dizüstü bilgisayarlara kıyasla 7 kat daha hızlı AI- tabanlı içerik yaratma ve yüksek teknolojili masaüstü grafik kartına kıyasla da 1.78 kata kadar daha hızlı şifreleme özelliği sunabiliyor. Ayrıca, üçüncü parti ayrık grafiklerle eşlenmiş ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda CPU nadiren optimize ediliyor.

Intel, 2021'in ilk yarısında XE-LP tabanlı ayrık grafikleri, masaüstlerine getirmek için iş ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Intel, Xe-LP tabanlı Intel sunucu GPU'larının bu yıl piyasaya sürülmesiyle ve XE-HP ve XE-HPG ürünlerinin 2021'de pazara sunulacak olmasıyla, Xe mimarili ürünlerini ve yazılım girişimlerini artırmaya devam edecek.











