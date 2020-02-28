Intel Extreme Masters kupası için mücadele başlıyor

Intel Extreme Master Şampiyonluğu tüm dünyada e-spor alanında elde edilmesi en zor unvanlar arasında gösteriliyor. Polonya’daki efsanevi Spodek Arena’da düzenlenecek Intel Extreme Masters turnuvasının 78. ayağı olan IEM Katowice 2020’de, tüm dünyadan 16 üst düzey takım 500.000 dolarlık ödül havuzu ve Counter-Strike tarihine isimlerini yazdırmak için mücadele edecek. IEM Katowice 2020 ayrıca ESL Pro Tour içindeki ilk Masters Champion unvanın verileceği etkinlik olarak da dikkat çekiyor.

“Avrupa genelinde e-spor tutkunlarına özel anlar yaşatan Intel Extreme Masters ile birlikte anılmaktan gurur duyuyoruz.” diyen Acer Avrupa EMEA Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hajo Blingen, sözlerini şöyle sürdürdü: “IEM Katowice 2020 hafta sonu boyunca 168.000’den fazla oyun tutkunu kupaya bir kez daha yakın olma ve özel anlarını sosyal medyada paylaşma fırsatı yakalayacak.”

Berlin’de düzenlenen IFA 2019’da başlayan Predator Intel Extreme Masters Kupası Turu, EMEA bölgesinde önde gelen oyun etkinliklerini kapsadı. Şimdi ise kupa nihayet e-sporun yuvası Katowice’ye geri döndü.