Intel ESL Türkiye Şampiyonası internette düzenlenecek

Geçtiğimiz sene İzmir Enternasyonal Fuarında gerçekleşen ve bu sene 10-13 Eylül tarihlerinde İzmir’de yapılması planlanan 4 günlük oyun festivali, Covid-19 salgının katılımcılara ve etkinlikte görevli ekiplere oluşturduğu risk sebebiyle online yapılacak.

Riot Games oyunlarının da dahil olduğu Intel ESL Gaming Fest 2020 ve Intel ESL Türkiye Şampiyonası Yaz Sezonu finalleri bu sene ESL Türkiye stüdyosunda seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Oyuncuların mücadele ettiği şampiyonayı espor severler Facebook, Youtube ve Twitch kanallarında canlı olarak takip edebilecekler.



Etkinlik detayları ilerleyen günlerde ESL Türkiye sosyal medya hesaplarından duyurulacak.



