MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriIntel ESL Türkiye Şampiyonası internette düzenlenecek
GeriTeknoloji Intel ESL Türkiye Şampiyonası internette düzenlenecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 20.08.2020 - 08:17 | Son Güncelleme:

Intel ESL Türkiye Şampiyonası internette düzenlenecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Intel ESL Türkiye Şampiyonası internette düzenlenecek
Abone Olgoogle-news

Intel ESL Gaming Fest kapsamında düzenlenen Intel ESL Türkiye Şampiyonası büyük finali bu sene pandemi nedeniyle online gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene İzmir Enternasyonal Fuarında gerçekleşen ve bu sene 10-13 Eylül tarihlerinde İzmir’de yapılması planlanan 4 günlük oyun festivali, Covid-19 salgının katılımcılara ve etkinlikte görevli ekiplere oluşturduğu risk sebebiyle online yapılacak.

Riot Games oyunlarının da dahil olduğu Intel ESL Gaming Fest 2020 ve Intel ESL Türkiye Şampiyonası Yaz Sezonu finalleri bu sene ESL Türkiye stüdyosunda seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Oyuncuların mücadele ettiği şampiyonayı espor severler Facebook, Youtube ve Twitch kanallarında canlı olarak takip edebilecekler.

Etkinlik detayları ilerleyen günlerde ESL Türkiye sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Visa için fintech’ler nasıl bir öneme sahip? Visa İnovasyon Programı'nı hayata geçiren ve pek çok fintech'e dokunmayı başaran Visa, bu program çerçevesinde pek çok yenilikçi fikri de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle