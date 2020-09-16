Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası'nda kupa Sangal Esports'un oldu

Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nın yaz sezonunda şampiyonluk mücadelesi 13 Eylül Pazar günü gerçekleşen büyük final ile sona erdi. Finalde ligin favori takımları 9INE ile Sangal Esports karşılaştı.

Uzatmalara giderek espor hayranlarını ekran başına kilitleyen ve kıyasıya bir çekişmeye sahne olan ilk haritayı tecrübesiyle kazanmayı bilen taraf Sangal Esports oldu. İkinci haritada ise ezici bir üstünlük yakalayan takım, maçı 2-0 kapatarak Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası 2020 Yaz Sezonu Şampiyonu oldu.

2019 yaz sezonu finalinde de kupayı kaldıran takım olan Sangal Esports iki yıl üst üste şampiyon olarak istikrarını sürdürdü. Sangal Esports, global ESL Şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek.

İzleyiciden gelen oylarla belirlenen Monster Maçın Canavarı Ödülü’nü Ömer ‘imoRR’ Karataş kazandı ve Monster Notebook’tan Tulpar T7 oyun bilgisayarının sahibi oldu.

Her sene on binlerce espor seyircisi tarafından takip edilen Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası’nınbu seneki finalleri pandemi koşulları sebebiyle ESL Türkiye’nin İstanbul’daki stüdyosunda seyircisiz olarak gerçekleştirildi.