MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriIntel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası ne zaman yapılacak?
GeriTeknoloji Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası ne zaman yapılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 11.09.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası ne zaman yapılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası ne zaman yapılacak?
Abone Olgoogle-news

Intel ESL Türkiye Şampiyonası Yaz Sezonu’nda Sangal Esports, fastPay Wildcats, 9INE ve LOG Esports takımlarının şampiyonluk mücadelesi yapılacak. Sonra da 13 Eylül Pazar günü saat 20.00’de büyük final maçı yapılacak.

Açık elemelerden başlayan ve lig aşamasıyla devam eden Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası 2020 Yaz Sezonu üç aydan uzun bir süredir devam ediyor. Lig aşamasının tamamlanmasıyla ilk 4’e giren takımlar playoff’lara katılmaya hak kazandı.

Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası 2020’nin playoff karşılaşmalarının ilki 11 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Sangal Esports ile fastPay Wildcats arasında gerçekleşecek. Son şampiyon 9INE’ın LOG Esports ile mücadele edeceği ikinci karşılaşma ise 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de gerçekleşecek. 

Intel ESL Türkiye Şampiyonası 2019 şampiyonluk kupasının sahibi Sangal, 2020 kış sezonu finallerinde 9INE karşısında yenilerek 2. olmuştu. Bu sezon lig aşamasını birincilikle tamamlayan Sangal’ın kadrosunda MAJ3R, ngiN, paz, l0gicman, imoRR yer alıyor.

Sezona Team Spartan ismiyle başlayıp sonrasında fastPay Wildcats bünyesinde devam eden fastPay Wildcats ise geçtiğimiz sezonlarda yarı finallerde elenerek finalin kıyısından dönmüştü. fastPay Wildcats’in kadrosunda DubzWoW, burAKyol, Viresse, re1sxd, Cizzx yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon Boca Boston adıyla mücadele ederek şampiyon olan, şampiyonluğun ardından İsveçli organizasyon 9INE bünyesine katılarak yeni ismini alan 9INE; bu sezon da domine bir performansla ligi birinci sırada tamamladı. 9INE’ın kadrosunda takımın ses getiren yıldız oyuncusu Izzy ve qRaxs, xfl0ud, CyderX, QutionerX yer alıyor.

Şampiyonaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan LOG Esports’un beşlisinde ise E5N, CNKa, iPott, cyber, wizard yer alıyor. Yıldız oyuncu E5N etrafında kurulan LOG Esports geçtiğimiz sezon yarı finalde elenmişti.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle