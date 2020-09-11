Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası ne zaman yapılacak?

Açık elemelerden başlayan ve lig aşamasıyla devam eden Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası 2020 Yaz Sezonu üç aydan uzun bir süredir devam ediyor. Lig aşamasının tamamlanmasıyla ilk 4’e giren takımlar playoff’lara katılmaya hak kazandı.

Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası 2020’nin playoff karşılaşmalarının ilki 11 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Sangal Esports ile fastPay Wildcats arasında gerçekleşecek. Son şampiyon 9INE’ın LOG Esports ile mücadele edeceği ikinci karşılaşma ise 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de gerçekleşecek.

Intel ESL Türkiye Şampiyonası 2019 şampiyonluk kupasının sahibi Sangal, 2020 kış sezonu finallerinde 9INE karşısında yenilerek 2. olmuştu. Bu sezon lig aşamasını birincilikle tamamlayan Sangal’ın kadrosunda MAJ3R, ngiN, paz, l0gicman, imoRR yer alıyor.

Sezona Team Spartan ismiyle başlayıp sonrasında fastPay Wildcats bünyesinde devam eden fastPay Wildcats ise geçtiğimiz sezonlarda yarı finallerde elenerek finalin kıyısından dönmüştü. fastPay Wildcats’in kadrosunda DubzWoW, burAKyol, Viresse, re1sxd, Cizzx yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon Boca Boston adıyla mücadele ederek şampiyon olan, şampiyonluğun ardından İsveçli organizasyon 9INE bünyesine katılarak yeni ismini alan 9INE; bu sezon da domine bir performansla ligi birinci sırada tamamladı. 9INE’ın kadrosunda takımın ses getiren yıldız oyuncusu Izzy ve qRaxs, xfl0ud, CyderX, QutionerX yer alıyor.

Şampiyonaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan LOG Esports’un beşlisinde ise E5N, CNKa, iPott, cyber, wizard yer alıyor. Yıldız oyuncu E5N etrafında kurulan LOG Esports geçtiğimiz sezon yarı finalde elenmişti.



