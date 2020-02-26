Intel, 5G ağ altyapısı için en geniş kapsamlı silikon portföyünü duyurdu

Konuyla ilgili açıklama yapan Intel Veri Platformları Grubu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Navin Shenoy, “Sektörün 5G’ye geçiş sürecinde, ağ altyapısını 2024 senesine kadar 25 milyar USD’lık bir pazarı temsil edecek olan silikon çözümleri için en önemli fırsat olarak görmeye devam ediyoruz. Müşterilerimize 5G çözümlerini çekirdek, edge ve erişim ortamlarına göre tasarlamaları, sunmaları ve dağıtmalarına yardımcı olacak en hızlı ve verimli yöntemleri sunarak, bu büyümekte olan pazarda silikon çözüm ve ürünleri alanındaki liderliğimizi daha da pekiştireceğimize inanıyoruz.” dedi.

5G Altyapısı için En Geniş Kapsamlı Silikon Portföyü

Intel , kablosuz baz istasyonları için ilk Intel Mimarili SoC çözümü olan yepyeni Intel Atom® P5900, 5G ağ hızlandırma için ilk yapılandırılmış ASIC ve 5G ağı için optimize edilmiş ilk GPS tabanlı ağ servisleri arası senkronizasyon özelliği sunan ethernet NIC de dahil olmak üzere birçok ilki duyurdu. Bunun yanısıra, Intel 2.Nesil Ölçeklenebilir Intel Xeon işlemci serisini genişleterek, iş yükleri için optimize edilmiş performans, entegre Yapay Zeka hızlandırma ve platform seviyesinde daha sıkı güvenlik sunmaya da devam ediyor.





Intel Atom P5900 Platformu–Intel, Intel Atom P5900’u pazara sunarak, Intel mimarisinin kapsamını çekirdekten erişime ve ağın en uzaktaki edge’ine kadar genişletiyor. Yüksek düzeyde entegre olma özelliğine sahip bir SoC ürünü olan Intel Atom P5900, günümüzde ve gelecekte 5G baz istasyonları için gerekenleri sunuyor. Bunlar arasında yüksek verimliliğe sahip sanallaştırılmış bilgi-işlem ortamı, aşırı düşük gecikme ve bekleme süreleri, daha yüksek iş/zaman oranı ve en doğru yük dengeleme yer alıyor. Ürün, Intel’in ağ ortamlarına yönelik zengin silikon portföyünü genişletiyor. Intel sözkonusu pazarın 2021 senesine kadar %40’ına sahip olacağını öngörüyor. Önceki tahminlerde 2022 senesinde bu Pazar payına sahip olacağını öngörüyordu. Ericsson, Nokia ve ZTE optimize edilmiş 5G taban bantının ve platforma dayalı telsiz çözümlerinin bu yıldan itibaren dağıtımına başlayacak.

Yeni new 2. Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir işlemciler – Bugüne kadar 30 milyondan fazla adet satılmış olan ve veri platformlarının temeli olarak görülen Ölçeklenebilir Xeon işlemciler, çekirdek ağın dönüşümünde öncülük etmiş, küresel ortamların %50’sini sanallaştırmıştır. Bugün duyurulan, önceki nesile göre %36 daha fazla performans ve müşteriler için bulut, ağ ve edge ortamlarının ihtiyaçları için daha fazla değer sunan yeni 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel Xeon işlemciler ile Ölçeklenebilir Xeon serisi, onlarca yıldır sürdürdüğü sektörün öncü veri platform temeli olma özelliğini de pekiştiriyor. Bununla beraber, Intel bu yeni işlemcileri müşterilerin önceliklendirdikleri iş yüklerinde destekleyen 17 güncelleştirilmiş Seçkin Çözümü de tanıttı.

Yapılandırılmış ASIC içinde 5G hızlandırıcı Diamond Mesa – Diamond Mesa, Intel’in benzersiz ağ işlemcileri portföyünü tamamlamak üzere tasarlandı. Diamond Mesa, 5G ağlar için gerekli yüksek performans ve düşük bekleme/gecikme süresi sunuyor. Diamond Mesa gibi yapılandırılmış ASIC’ler (Uygulamaya Özgü Tümleşik Devre) konfigüre edilebilirlik özelliğini dengeliyor ve uyarlanmış ACIS’lerin enerji tasarruflu, amaca yönelik performansı ile FPGA’ların (Alanda Programlanabilir Kapı Dizisi) pazara sürüm süresini hızlandırıyor. Bu özellikleri ile de Intel’i ağ altyapısına yönelik tamamen silikon platform temeli sunan tek tedarikçi yapıyor.

Donanımı Geliştirilmiş Hassas Zaman Protokollü Intel Ethernet 700 Serisi Ağ Adaptörü (Kod adı: Edgewater Channel) - Ethernet 700 serisi, Intel’in 5G için optimize edilmiş, donanımı geliştirilmiş Hassas Zaman Protokollü (PTP) ilk ağ adaptörü. 5G ağ uygulamalarının bekleme/gecikme süreleri ile ilgili gereksinimleri özellikle edge sunucularda, mevcut Ethernet teknolojisini zorluyordu. Yine de, ağ içinde uygun bir maliyet politikasıyla doğru zaman senkronizasyonunu korumak uygulamaların bekleme/gecikme süreleri ile ilgili sorunlara çözüm olmak için bir yöntem olarak bir kullanılıyordu. Ethernet 700 serisi adaptör, 5G ağları için gereken zamanlama ile ilgili hassasiyeti donanım ve yazılımdaki geliştirmelerle yükseltiyor. Edgewater Channel şu an deneme aşamasında. Üretime 2020 senesinin ikinci çeyreğinde geçilecek.

Yeni Yazılım Yatırımları

Intel, sektör öncüsü yazılım araç kitlerinin kapsamını müşterilerinin ve iş ortaklarının yenilikleri pazara sürme süresini hızlandırmak için OpenNESS’a entegre edilmiş yeni bir özellikle genişletti. OpenNESS artık bağımsız 5GNR ve EPA (Genişletilmiş Platform Farkındalığı) dağıtımlarını destekliyor ve müşterilere diledikleri buluta özgü edge mikro hizmetleri kolayca sisteme kurma ve dağıtma esnekliğini sunuyor. Intel, ihtiyaca göre uyarlanmış 5G dağıtımlarını hızlandırmak için ihtiyaca göre uyarlanmış OpenNESS deneyimini sunuyor.

Intel, teknoloji alanında inovasyon yapmanın sektördeki diğer yenilikçi kurum ve kuruluşlarla derin işbirliği gerektirdiğinin bilincinde. Uzun yıllardır yeni teknolojilere geçişte sektöre öncülük yapan Intel, müşterileri ve iş ortaklarıyla işbirliğini artırmak ve gerçek dünyadaki iş yüklerine yönelik olarak tasarlanmış ve ayarlanmış öncü araçlar ve benzersiz yazılım optimizasyonları sunmak için benzersiz bir konumda.

Intel 51 senedir teknolojik yeniliklerin ön saflarında yer alıyor. 5G ağ altyapısına yönelik en geniş kapsamlı silikon portföyünü sunarak Intel, müşterileri ve iş ortakları için bir dizi fırsat sunmaya devam ediyor.