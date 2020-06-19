Intel 3. nesil XEON ölçeklenebilir işlemcileri duyurdu

Intel’in sektörün yerleşik bfloat16 destekli ilk ana akım sunucu işlemcisi olan 3. Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir işlemcileri, yapay zeka çıkarımının ve eğitiminin, görüntü sınıflaması, öneri motorları, ses tanıma ve dil modellemesi içeren uygulamalara yönelik genel amaçlı CPU’larda yaygın olarak devreye alınmasını sağlıyor.

Yapay zeka ve analitik; finans, sağlık, sanayi, telekomünikasyon ve ulaşım gibi çok çeşitli sektörlerdeki müşteriler için yeni fırsatların kapısını açıyor. IDC 2021’e kadar ticari kurumsal uygulamaların %75’inin yapay zeka kullanmaya başlayacağını tahmin ediyor1. IDC ayrıca, 2025’e kadar üretilen verilerin yaklaşık olarak dörtte birinin gerçek zamanlı olarak oluşturulacağını ve bu hacim büyümesinin %95’inin çeşitli nesnelerin interneti aygıtları tarafından oluşturulacağını tahmin ediyor.



Gelişmekte olan, Intel yapay zeka teknolojileri kullanan ortaklar ekosistemiyle birleştirilen yeni Intel veri platformları şirketlerin akıllı yapay zeka ve analitik hizmetlerini devreye alarak verilerini paraya çevirebilmesi için optimize edildi.

Yeni 3. Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir Sunucular: Intel, bfloat16 desteğini sürücünün benzersiz Intel DL Boost teknolojisine entegre ederek yeni 3. Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir sürücülerdeki yerleşik yapay zeka hızlandırma yatırımını daha da genişletiyor. bfloat16 günümüzün FP32 biçiminin kullandığı bitlerin yarısı kadar bit kullanan ama en az düzeyde yazılım değişikliği gerektirerek (ya da hiç gerektirmeden) benzer bir model doğruluğuna erişen tek parça sayısal bir biçimdir.

Yeni Intel Optane Sürekli Bellek: Şirket, 3. Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir platform kapsamında müşterilere ana bellek veri tabanları, yoğun sanallaştırma, analitik ve çok güçlü bilgi işlem gibi veri-yoğun iş yüklerini yönetmek için yuva başına 4,5 TB’a kadar bellek sağlayan Intel Optane sürekli bellek 200 serisini de duyurdu.

Yeni Intel 3D NAND SSD’ler: Intel, verileri tümü flaş dizilerde depolayan sistemler için yeni nesil, yüksek kapasiteli Intel 3D NAND SSD’leri olan SSD D7-P5500 ve P5600’ün pazara sunulduğunu duyurdu.

Yapay Zeka ile Optimize Edilmiş İlk Yerinde Programlanabilir Geçit Dizisi: Intel yüksek bant genişlikli, kısa gecikme süreli yapay zeka hızlandırmasına yönelik, yakında pazara sunulacak ilk yapay zeka ile optimize edilmiş yerinde programlanabilir geçit dizileri olan Intel Stratix 10 NX çözümünü duyurdu.

Sürekli Yapay Zeka İnovasyonu için OneAPI Mimariler Arası Geliştirme: Çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelişmiş yapay zeka ürün portföyünü genişleten Intel, geliştiriciler için, performansı hızlandırmak ve üretkenliği artırmak üzere oneAPI mimariler arası araç portföyüyle farklı türde programlamayı basitleştirmenin de yolunu açıyor.

Intel Xeon Grubu, Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Lisa Spelman “Yapay zeka ve veri analitiğini hızlı bir şekilde devreye alma yeteneği günümüzün şirketleri için kaçınılmazdır. Veriden elde edilecek içgörülerin önünün açılması yolunda benzersiz bir silikon temel sağlamanın yanı sıra, dünyanın veri merkezi ve edge çözümlerine güç veren işlemci içerisindeki yerleşik yapay zeka hızlandırma ve yazılım optimizasyonlarını geliştirmeye devam ediyoruz.”

dedi.