Instagram'ın yeni yüzü tartışmaları da beraberinde getirdi

Instagram, sık sık güncelleme alan ve kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda da hareket eden bir uygulama. Ancak bazı güncellemeler var ki kullanıcılar adapte olmakta ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Özellikle de son güncelleme ile birlikte arayüzde yapılan radikal değişiklikler kullanıcılardan tepki çekiyor. Reels'i ön plana çıkarmaya çalışan Instagram, uygulamada kalma süresini artırmaya çalışırken diğer yandan da Shop özelliği ile alışverişe yönlendirmeye çalışıyor.



Kullanıcılar ise alışılmış düzenin bozulmasından şikayetçi. Bu kapsamda değişimi değerlendiren Hürriyet Teknoloji Yazarı Şinasi Furkan Avcı, şu sözleri kaydetti:

"Instagram, kendini en faza yenileyen ve geliştiren sosyal medya platformlarından biri. Daha önce de kullanıcıların tepkisini çeken birçok güncelleme yaptı ama bir şekilde getirdiği yenilikleri kabul ettirmeyi başardı. Son güncellemeye birlikte yapılan eleştirilere baktığımızda, ağırlıklı olarak butonların yerlerindeki değişiklikten şikayet edildiğini görüyoruz. Zaten kısa bir süre önce Reels özelliğini ön plana çıkarmayı hedefleyen tasarımsal bir değişiklik yapmıştı Instagram. Üstüne bir de en temel butonların yeri değişince kullanıcılar haklı olarak isyan etti. Bu tamamen alışkanlıklara ilgili bir tepki. Maalesef bir süre elimiz hep o butonları görmeye alıştığımız yere gidecek ve bu bize zaman kaybettirecek."



Kullanıcılar açısından sıkıntılı bir güncelleme olduğunun altını çizen Avcı, Instagram tarafından bakıldığında ise şirketin haklılık payının olduğunu belirtti ve ekledi:



"Öte yandan Instagram’ın ana araç çubuğunda yaptığı değişikliği de anlamak gerekiyor. Özelikle pandemi döneminde hem şirketlerin hem de tüketicilerin dijital satış kanallarına odaklanması, Instagram’ı Mağaza özeliğini öne çıkarmaya yöneltti. Reels zaten başlı başına kullanıcıların uygulamada daha fazla zaman geçirmesini sağlayan bir özelik. Durum böyle olunca, Instagram yetkilerinin bir karar vermesi ve önem sırasına göre butonlarda hiyerarşik bir düzenleme yapması gerekmiş diye düşünüyorum. Böyle değerlendirince kendilerine hak vermemek mümkün değil. Eminim ki kullanıcılar da kısa süre içinde bu yeni tasarıma alışacaktır."



