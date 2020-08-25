Instagram'ın gizli kalan özellikleri

Instagram, kullanıcıların geri bildirimleri doğrultusunda sık sık güncelleniyor ve yeni özellikler öylesine hızlı uygulamaya dahil oluyor ki kullanıcılar yeni özelliklerin bazılarının farkına bile varamıyor.

HERKES YORUM YAZMASIN

Instagram'da paylaştığınız içeriklere hemen herkes yorum yapabilir. Ancak bazı durumlarda özellikle de çokça yorum alıyorsanız, herkesin yorum yapmasını istemeyebilirsiniz. Bunun için Ayarlar>Gizlilik>Yorumlar>Şu Kişilrden Yorumlara İzin Ver yolunu izleyin. Ayar değişikliğiyle isterseniz sadece sizin takip ettiğiniz kişiler yorum yapabilir ya da takipçileriniz dışında kimse yorum yazamaz.



QR KOD ÖZELLİĞİ

Instagram'ın yeni özelliklerinden biri de QR kod. Bu özellik sayesinde kullanıcılar herhangi bir işletmenin veya kullanıcının hesabını aramak yerine sadece kamerasıyla QR kodunu taratarak takip edebiliyor. Bunun için profiliniz açıkken sağ üstteki üç çizgiye dokunun ve QR kodunu seçin. Hepsi bu.

MAVİ TİK BAŞVURUSU

Eğer hesabınızın onaylı bir hesap olması gerektiğini düşünüyorsanız Instagram'da bu yönde talepte bulunabileceğiniz bir ayar mevcut. Bunun için Ayarlar>Hesap>Doğrulama Talebi yolunu izleyerek talepte bulunabilirsiniz. Birkaç gün içinde mutlaka dönüş alıyorsunuz. Ancak olumsuz dönüş alırsanız üzülmeyin; 30 gün sonra yeniden talepte bulunma şansınız var.



HERKES SİZİ ETİKETLEMESİN

İstemediğimiz fotoğraflarda etiketlenme durumu sık sık başımıza geliyor. Bunu engellemenin yolu ise Ayarlar>Gizlilik>Etiketler ayarının içinde yer alıyor. Burada Herkes yerine hiç kimseyi seçerseniz hiç kimse sizi etiketleyemez. İsterseniz manuel olarak onayla ayarını açarak sizi etiketleyenlerin taleplerini görüp sizin kontrolünüz dahilinde etiketlenebilirsiniz.

İSMİNİZDEN HERKES BAHSETMESİN

Instagram'da özellikle çekilişlere katılmak isteyenler sizi tanımasa dahi ismini yarışma görüntüsü altında etiketleyebiliyor, bahsedebiliyor. Bunu engellemek için Ayarlar>Gizlilik>Bahsetmeler yolunu izleyin. Burada Herkes yerine takip ettiğiniz kişiler ya da hiçkimse seçeneklerinden birine dokunabilirsiniz.



INSTAGRAM'A ATTIĞINIZ HER HİKAYE TELEFONA KAYDEDİLSİN

Instagram'da paylaştığınız hikayelerin aynı zamanda telefonda galeriye yüklenmesini istiyorsanız Ayarlar>Gizlilik>Hikaye Kontrolleri yolunu izleyin. Burada Kaydetme kısmı altındaki Film Rulosuna Kaydet seçeneğinin aktif olması gerekiyor.

HERKES SİZE DM YOLLAMASIN

Instagram'da takip etmediğiniz ya da sizi takip etmeyenlerden DM almak istemiyorsanız bunu da değiştirebilirsiniz. Bunun için Ayarlar>Gizlilik>Mesaj Kontrolleri yolunu izleyin. Sonrasında Herkes ya da Sadece Takip Ettiğin Kişiler seçenekleri arasında tercih yapabilirsiniz.



INSTAGRAM'DA GECE MODU NASIL KULLANILIR?

Instagram'ı dilerseniz gece modunda kullanabilirsiniz. Ancak Instagram özelinde gece modu için bir ayar bulunmuyor. iPhone'larda Ayarlar>Ekran ve Parlaklık yolunu izleyerek telefonunu gece moduna geçirdiğinizde Instagram da gece moduna geçecektir. Aynı ayarı Android cihazlar için de yapabilirsiniz.