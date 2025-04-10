Instagram'dan şifreli reelsler geliyor

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Instagram, size sunulan ipucunu kullanarak şifresini açabileceğiniz yeni "kilitli" reels videolarını sessizce test ediyor.



Özellik, içerik üreticilerinin içerikleri ile etkileşimin artırılmasını hedefliyor ve aynı zamanda içerik üreticilere ve ünlülere kendilerini en iyi tanıyan hayranlarına özel reels videoları hazırlayabilmelerini sağlayacak.



Örneğin, bir ünlü hazırladığı reels videosunu "doğum günüm" ya da "köpeğimin ismi" gibi bir ipucu ile paylaşıp, sadece doğru yanıtı bilen hayranlarının videoyu izlemesini sağlayabilecek.

Testlerde, "Gizli şifreyi girin" paylaşımı yapan Instagram'a ait "Design" / "Tasarım" hesabı, "şifrenin ipucu, altyazıdaki ilk #" ifadesini kullanıyor. Söz konusu altyazıdaki ilk # ise "threads" kelimesi. Bunu kullanarak reeli açtığınızda, "yakında geliyor" ifadesi sizi karşılıyor.

Bu da, Design hesabının yakında Threads üzerinde de profil sahibi olacağı anlamına geliyor.



Instagram özelliğe dair henüz daha fazla açıklama yapmış değil, ancak testin herkese açık hesapta yapılması, kendi hesaplarımızda da bunu kullanmaya çok da uzun süre kalmadığını gösteriyor.