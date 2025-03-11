Instagram'dan yeni bir özellik testi daha

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Instagram Reels akışınızda gezinirken "bu deneyimi daha iyi hâle getirebilecek şey, başka birinin de benim izlediklerimi izleyip, algoritmanın benim hakkımda ne düşündüğünü bilmeleri" diye düşündüğünüz oldu mu?



Eğer bu soruya yanıtınız evetse, size güzel bir haberimiz var. Instagram, "Blend" adlı yeni bir özelliği test ediyor.



Bu özellik, siz ve arkadaşınıza özel bir tavsiye edilenler akışı yaratıyor. Spotify Blend çalma listesinin, Instagram Reels videolarına çevrilmiş hâli gibi düşünebilirsiniz.



İlk olarak 2024 yılı Mart ayında keşfedilen özellik için Meta o zaman "sadece şirket içerisinde test edildiği" açıklamasını yapmıştı.



Görünen o ki, söz konusu özelliğe dair testler artık şirket dışındaki kullanıcılara da açıldı.



Özelliği deneyen kullanıcılara "birbirinizin önerilen reels videolarını izleyin" mesajı altında söz konusu akış sunuluyor.



Instagram için akıllıcı bir hamle diyebiliriz. Kullanıcıları daha uzun süre uygulamada tutacak ve Reels bağımlılığını artıracak bir adım olduğu kesin.



Özelliğin TikTok'tan kopyalanmamış olması ise en şaşırtıcı yanı...