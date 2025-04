Instagram'dan "nihayet" dedirten haber!

Haberin Devamı

Instagram'ın, iPad'e özel bir uygulama üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Evet, doğru okudunuz: tam 15 yılın sonunda Instagram nihayet kendi iPad uygulamasına sahip olacak.



Bir şirket çalışanından The Information'ın aldığı bilgiye göre, iPad için geliştirilen uygulama ile Instagram'ın daha çok kullanıcıya ulaşması hedefleniyor.



Şu an için iPad kullanıcıları, iPhone için tasarlanan Instagram'ı kullanıyor ve bu yüzden de iPad ekranında her şey "büyütülmüş" görünüyor.



Haberde, Meta'nın TikTok'un ABD'deki belirsizliğinden faydalanarak Instagram kullanımını büyütmeyi hedeflediğinin de altı çiziliyor.



Instagram, şimdiye kadar iPad uygulamasını neden yapmadığına dair sorulara pek çok farklı yanıt vermişti. 2021 yılında Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri iPad uygulamasının iyi olacağını, ancak öncelikleri olmadığını, çünkü az sayıda insan için yapılacak çok iş olduğunu söylemişti.



2022 yılında da Mosseri iPad uygulamasının "öncelikli" olmadığını, çünkü kullanıcı sayısının az olacağı yönündeki sözlerini tekrarladı. Ancak karanlık mod, gönderi planlama, Carousel'den tek bir görsel silme gibi özelliklerin tamamlanmasının ardından iPad uygulamasına geçilebileceğini de sözlerine ekledi.



Sonuçta, bugüne geldik ve iPad için Instagram uygulaması artık geliştiriliyor. Bakalım Threads'in iPad uygulamasını görmek için 2037 yılını beklemek gerekecek mi...