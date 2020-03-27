Instagram'dan koronavirüs önlemi: Artık karşınıza çıkmayacak!

Koronavirüs salgınının giderek artmasını fırsat bilen dolandırıcılar ve fırsatçılar, Instagram üzerinden asılsız içerikleri paylaşmaya ve yaymaya başladı. Bu durumun farkında olan Instagram ise bu tür içeriklerin yaygınlaşma şansı bulamaması için Keşfet bölümüne müdahale etti ve bu tür içeriklerin kesinlikle bu bölümde çıkmaması için düğmeye bastı.

Peki Instagram, bu konuda başka ne yapacak? Şirket, asılsız içerikleri engelleyecek; ancak bu durum koronavirüsle ilgili hiçbir içeriğin karşımıza çıkmayacağı anlamına gelmiyor elbette. Yetkili kuruluş ve isimlerden gelen içerikler yine Keşfet bölümünde yayınlanmaya devam edecek.

Instagram, Facebook ve WhatsApp, koronavirüs karşısında kullanıcılarına rehber niteliğinde internet sayfası açıp kullanıcılarını bilgilendirirken, diğer yandan Google ve Microsoft gibi diğer teknoloji devleri de arama motorlarına özel sayfa açarak koronavirüsün takip edilebileceği canlı bir harita paylaşıyor.

Türkiye'de Google arama sayfasına girenler ise arama sayfanının hemen en altında Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalında yayınlanan koronavirüs videosuna yönlendiriliyor.