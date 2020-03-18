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Teknoloji
Haber Giriş: 18.03.2020 - 07:28,Son Güncelleme:/

Instagram'dan Koronavirüs filtrelerine yasak geldi

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Instagram'dan Koronavirüs filtrelerine yasak geldi
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Instagram, platformda bulunan koronavirüs temalı tüm filtrelerin engellendiğini ve bundan sonra da kullanıcıların bu tür filtrelere ulaşılamayacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu Instagram tarafından yapılan yazılı açıklamada Koronavirüs kapsamında alınan önlemler duyuruldu.

Açıklamada, platformda bulunan Koronavirüs temalı tüm filtrelerin engellendiği ve bundan sonra da bu tür filtrelere ulaşılamayacağı ifade edildi.

Ayrıca, bir kişinin yüzünü tarayarak Koronavirüsü teşhis edebildiklerini iddia eden hesapların ve filtrelerin de engellendiği bildirilirken, kullanıcıların 'Kovid-19' kelimesiyle filtre araması da yapamayacakları vurgulandı.

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