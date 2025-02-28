Instagram'dan büyük Reels hamlesi: Yeni uygulama mı gelecek?

Haberin Devamı

Meta'nın kısa formlu videoları için ayrı, bağımsız bir uygulama yayınlayacağı iddia ediliyor.



İddianın kaynağı olarak ise Instagram,'ın başındaki isim olan Adam Mosseri'nin proje ile ilgili çalışanlarla görüşmesine tanık olduğunu söyleyen ancak ismi açıklanmayan biri gösteriliyor.



Proje Ray olarak adlandırılan proje, ABD'deki yeni ve mevcut kullanıcılara önerileri geliştirmek ve daha fazla üç dakikalık video içermeyi hedefliyor.

Meta, konu hakkında bir açıklama yapmış değil.



Şirket, geçtiğimiz ay TikTok'un ana şirketi ByteDance'ın sahibi olduğu video düzenleme uygulaması CapCut'a rakip olması için Edits adlı uygulamasını duyurmuştu.

Meta'nın bu hamlelerle hedefi ABD'de geleceği belirsiz olan TikTok'un söz konusu zayıf durumundan faydalanmak.



Şu an için Instagram akışı fotoğraflar, videolar ve hikayelerin bir karışımı. Pek çok kullanıcı ise uygulamanın ağırlıklı şekilde video içermesinden ve aslen fotoğraf paylaşım uygulaması olma özelliğinden uzaklaşmasından rahatsızlığını dile getiriyor.



Eğer şirket gerçekten kısa videoları için farklı bir uygulama yayınlarsa, Instagram'ın diğer özelliklerini öne çıkarabilmesi için bir fırsatı olacaktır.



Bu yılın başlarında, Instagram kendisini TikTok, Snapchat ve YouTube gibi rakip platformlarda tanıtan içerik üreticilere ödeme yapmaya başladı.



Ayrıca sadece Reels videosu paylaşan içerik üreticilere de ciddi ödemeler yapıldığı iddia ediliyor.



Bakalım telefonlarımıza yeni bir uygulama daha yüklememiz gerekecek mi?