Instagramda takipçi nasıl arttırılır?

Hashtag kullanımı

Kişisel ve marka hesaplarında hashtag kullanımı takipçi sayısını organik biçimde arttırmak için en sık kullanılan yöntem. Doğru şekilde kullanımı ise çok önemlidir. Sadece takipçi arttırma odaklı hashtagler aksine takipçiyi geri iten bir yöntem olabilir. Paylaştığınız fotoğrafla ilgili hashtagleri kullanmak, o konularda arama yapan takipçilerin size ulaşmasını sağlar.

Yorum ve beğeni

Takipçisi yüksek olan ve popüler sayfalara yapacağınız yorum ve beğeniler fark edilmenizi sağlar. Bu sayfaları takip eden kitleden size de takipçi gelebilir.

Profil fotoğrafı

Açık hesaplarda da önemli olsa da kapalı hesaplar için çok önem taşıyan profil fotoğrafı, sizin kimliğinizi belirleme konusunda takipçilerinize fikir verir. Eğer bir marka sayfası yönetiyorsanız markayı en iyi şekilde tanıtacak fotoğraf kullanılmalıdır. Kişisel hesabınız ise de yüzünüzün tanınacağı bir fotoğraf kullanabilirsiniz. Eğer dikkat çekici bir yeteneğiniz, sportif bir kişiliğiniz varsa bununla ilgili ilgi çekici bir fotoğraf koyabilirsiniz. O alanla ilgilenen takipçilerin sizi takip etmesini sağlayabilir.

Paylaşım aralığı

Paylaşımlarınızın kaliteli olması takip edilmeniz için yeterli bir etken değildir. Süreklilik olmadıkça en iyi fotoğrafları da paylaşsanız takipçileriniz yavaş yavaş takipten çıkar. Eğer gün içinde birden fazla içerik paylaşacaksanız da hepsini aynı anda paylaşmamaya özen gösterin.

Çekilişler

Eğer hatrı sayılır bir takipçiye sahipseniz ve daha da artmasını istiyorsanız çekilişler çok etkili olacaktır. Takipçileriniz altına kendi takipçilerini etiketleyecektir ve onlarda çekilişe katılmak için sizi takip edecektir. Bu çekilişler de düzenli olarak yapıldığında takipçileriniz daha da artar.

Karşılıklı takipleşme

Sizi takip eden kullanıcılardan sizin de ilgi alanlarınızla ilgili olan takipçilere geri dönüş sağlayabilirsiniz. Karşılıklı takipleşme, takipçilerin kalıcı olmasını sağlar. Bu şekilde geri dönüşler de takipçileri mutlu eder.