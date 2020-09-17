Instagram'da sorun mu var, çöktü mü? Instagram'a girememe ve erişim sorunu 17 Eylül 2020
Instagram çöktü mü? Sosyal medya devi Instagram 'akış yenilenemiyor' sorusu ile gündeme geldi. 17 Eylül 2020 akşamı popüler paylaşım platformu Instagram güncellenmeme ve erişim problemi hatası verdi. Instagramda yaşanan sorunu çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinden paylaştı. Bazı kullanıcılar Instagram'a giriş yapılamadığını ve erişim sağlanamadığından bahsederek 'Instagram'a giremiyorum' paylaşımları yaptı. Instagram'da yaşanan erişim sorununun bazı ülkelerde de yaşandığı ilk gelen bilgilerden. İşte, Instagram bağlantı ve erişim sorunuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Instagram yeni bir erişim sorunu ile gündeme geldi. Mobil telefonları üzerinden Instagrama giren kullanıcılar erişim sağlayamamasının ardından "Instagram çöktü mü?" sorusunu Twitter'da da konuşmaya başladı. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram ağ hatası ve bilinmeyen bir ağ hatası oluştu sorunu ile gündeme geldi ve Instagram çöktü mü sorusu ile karşı karşıya geldi.
Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yurt dışında da benzer problemler yaşandığı tahmin ediliyor. DownDetector'a göre Instagram'da erişim sorunu yaşayan ülkelerin sayısı hayli fazla. Uygulamaya girmeye çalışanlar fotoğrafları yükleyemiyor, profil sayfalarını dolaşamıyor.
Instagrama giren kullanıcılar akış yenilenemiyor sorunu ile karşılaşıyor. Konuyla ilgili ise henüz Instagram'dan açıklama yapılmadı.
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