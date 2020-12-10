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Teknoloji
Haber Giriş: 10.12.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Instagram’da Reels üzerinden alışveriş yapılabilecek

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Instagram’da Reels üzerinden alışveriş yapılabilecek
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Instagram bugün Reels üzerinden alışveriş yapma özelliğini tüm dünyada kullanıma sunduğunu açıkladı.

Bazı markalar Reels’da alışveriş özelliğini kullanmaya başlarken, Instagram’ın @shop hesabı da yeni marka ve küçük işletmelerin alışveriş yapılabilen Reels videolarını paylaştı. 

Alışveriş özellikleri ile uygulamanın neresinde olursa olsun insanların ilham aldığı anda bir şey keşfetmesini ve satın almasını kolaylaştırmayı amaçlayan Instagram, Reels’da alışveriş özelliği ile bir Reels videosundaki ürünlere tıklayarak o ürünleri satın alma, kaydetme veya ürün hakkında daha fazla bilgi alma fırsatı sunuyor. 

Instagram ayrıca 2020’de Instagram topluluğunun alışveriş trendlerini paylaştı:

Güzellik Sanatı

Eşsiz görünümler yaratmak ve kendilerini ifade etmek için Instagram’da insanlar tırnaklarını ve yüzlerini kanvas olarak kullanıyor.

Amaç esaslı tüketim

Tüketiciler değerlere ve sorumluluğa önem veriyor; sosyal ve çevreci konularda belirli bir duruşa sahip markaları desteklemek istiyor.

Sürdürülebilirlik esaslı marka olmanın ne anlama geldiğini gösteren işletmelere destek artıyor.

Tatlı nostalji

İçerik üreticileri ve markalar 90’lar ve 2000’lere özgü stiller yaratıyor.

Evde kişisel bakım

İnsanlar evde zaman geçirmeye devam ettikçe kişisel bakıma olan ilgi de devam ediyor.

İnsanlar cilt bakımı, ev kıyafetleri, ev eşyaları gibi ürünleri keşfetmek için Instagram’a geliyor.

Poco X3 NFC incelemesiXiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından Poco X3 NFC, özellikle oyunseverleri çok tatmin edecek, gelişmiş kamera özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekecek. Poco serisinin yeni telefonunu yakından inceledik.(Sponsorlu İçerik)
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