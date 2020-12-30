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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:10 | Son Güncelleme:

Instagram'da profilinize kimlerin baktığını öğrenmeye çalışmayın

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Instagram'da profilinize kimlerin baktığını öğrenmeye çalışmayın
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Uzmanlar uyarıyor: Takipçilerinizi artıracağınızı söyleyen, 'profilime kimler baktı' bilgisini verebileceğini iddia eden uygulamalar tehlike saçıyor.

İçişleri Bakanlığının eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, "takipçi artırma" ve "profilime kimler baktı" adıyla bilinen kimi web sitesi ve uygulamaların, kullanıcıların şifresine ihtiyaç duymadan hesaplarını ele geçirebileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Takipçi artırma, profilime kimler baktı çoğu site ve uygulamaları, şifrenize ihtiyaç duymadan hesabınızı ele geçirebilir. Uygulamada hangi izinleri verdiğinizi özellikle kontrol edin. Bu tür uygulama ve sitelere üye olduysanız verdiğiniz izinleri kaldırın."

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