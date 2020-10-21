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Teknoloji
Haber Giriş: 21.10.2020 - 06:47 | Son Güncelleme:

Instagram’da içerik üreticileri artık canlı yayında para kazanacak

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Instagram’da içerik üreticileri artık canlı yayında para kazanacak
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Instagram, yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Instagram Canlı Yayın’da Rozetler’in, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede 50 bini aşkın içerik üreticisinin kullanımına sunulduğunu açıkladı. Canlı Yayın’da Rozetler, içerik üreticilerine takipçileriyle daha derin bir etkileşim kurarken gelir elde etmesine imkan verecek.

Rozetler’i kullanıma açan içerik üreticilerinin Canlı Yayın yorumları altında bir rozet satın alma butonu yer alacak. İnsanlar bu butona tıklayarak Rozet seçebilecek ve Google Play veya Apple Store yönlendirmelerini takip ederek satın alabilecek. Bir içerik üreticisinin canlı yayınında Rozet satın alan insanlar, yorumlarda isimlerinin yanında çıkan Rozet ile öne çıkıyor ve içerik üreticisinin Rozet sahipleri listesinde yer almak ve özel bir kalp ikonu erişimine sahip olmak gibi özelliklere erişebiliyor.

Instagram’da içerik üreticileri artık canlı yayında para kazanacak
Bu dönemde içerik üreticilerine daha fazla destek olabilmek adına Instagram, Kasım ayından itibaren belirli bir süre boyunca içerik üreticilerine Rozetler ile elde ettikleri gelire eşit miktarda destekte bulunacak.

Instagram, bu özelliğin içerik üreticilerinin Instagram üzerinden daha fazla gelir elde edebilmesi adına yeni araçlar sunma vizyonunun bir parçası olduğunu ve geri bildirimler doğrultusunda Rozetler’in daha fazla içerik üreticisinin kullanımına sunulacağını söyledi.

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