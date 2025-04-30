Instagram'da daha fazla erişimin sırrını en yetkili isim açıkladı: 3 önemli tüyo

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İçerik üreticileri, ‘dikkat ekonomisindeki’ rollerinin gayet farkında. Bir içerik üreticisinin içeriğinin daha fazla görüntülenmesi, genelde daha yüksek reklam geliri veya markalarla yapılacak anlaşma görüşmelerinde daha güçlü bir pozisyon anlamına geliyor. Sektörde çalışanlar da bir içeriği görüntüleyen tekil hesap sayısını "erişim" olarak adlandırılıyor.

Dikkat ekonomisi insan dikkatini kıt bir meta olarak ele alan ve çeşitli bilgi yönetimi sorunlarını çözmek için ekonomik teoriyi uygulayan enformasyon yönetimine yönelik bir yaklaşım olarak tanımlanıyor.

Instagram'ın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri, içerik üreticisi ve sosyal medya koçu Brock Johnson ile yakın zamanda yaptığı bir podcast röportajında, "İnsanlar her zaman daha fazla erişim istiyor" şeklinde konuştu.

Johnson'ın Mosseri ile gerçekleştirdiği bu röportajda, Instagram yöneticisi algoritma, hashtag'ler ve gölge yasak (shadowban) gibi konular hakkındaki söylentilere açıklık getirdi.

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INSTAGRAM BUNLARA ÖNCELİK VERİYOR

Mosseri ayrıca Instagram'ın içerik üreticileri söz konusu olduğunda odaklandığı üç temel önceliği sıraladı:

Instagram, içerik üreticileri tarafından oluşturulan özgün içerikleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Platform, küçük içerik üreticilerinin tanınmasına ve uygulama üzerinde bir kitle oluşturmasına yardımcı olmayı hedefliyor ki bu da mühendislik çalışmaları gerektirecek. Ek olarak, trendleri belirleme konusunda daha iyi ve daha hızlı olmak istiyor.

Mosseri, "Instagram'da bir şeylerin popüler hale gelmesi hâlâ çok uzun sürüyor" dedi.

Mosseri, Instagram'ın içerik üreticileri için en önemli önceliklerinin yanı sıra, Instagram'ın gelecekte neler geliştireceğine ve içerik üreticilerinin platformdaki değişikliklere nasıl adapte olabileceğine dair bazı ipuçları da verdi. Mosseri, "Her zaman yapmaya çalıştığımız şey, sadece içerik üreticileri için değil, aynı zamanda normal kullanıcılar için de faydalı olan bir denge bulmak" dedi. Ardından bu dengenin aynı zamanda "Instagram için de iyi" olması gerektiğini ekledi.

Mosseri podcast'te, herhangi bir günde içerik üreticisi olmayan kullanıcıların yalnızca küçük bir kısmının akışa gönderi paylaştığını ve Instagram akışındaki içeriğin büyük bir bölümünün içerik üreticileri tarafından oluşturulduğunu belirterek, "İçerik üreticilerinin paylaşım yapabileceği en önemli yer burası" dedi.

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DOĞRUDAN MESAJLAR ÇOK ÖNEMLİ

İçerik üreticileri, öncelikle arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullanılan hikayelere (DM'ler gibi) kıyasla akışta paylaşım yaparak daha geniş bir kitleye ulaşacak.

Doğrudan mesajlar, içerik üreticileri için içerik paylaşımında çok önemli bir rol oynuyor. Mosseri, doğrudan mesajların insanların Instagram'da birbirleriyle öncelikli olarak fotoğraf ve video paylaştığı yer olduğunu ayrıntılarıyla anlattı.

Şirket, geçtiğimiz yıl 20'den fazla yeni DM özelliği kullanıma sundu. Ancak DM'ler sadece arkadaşlarla etkileşim kurmak için bir alan değil; aynı zamanda Instagram algoritmasının hangi içeriğin paylaşıldığını anlamasına da yardımcı oluyor.

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"Paylaşımlar" (bir kullanıcının bir içeriği kendi hikayelerine veya DM'lerine göndermesi), erişimi etkileyen faktörleri değerlendirirken içerik üreticilerinin dikkat etmesi gereken en önemli metriklerden biri.

Instagram'ın DM'lere veya hikayelere yapılan paylaşımlara daha fazla önem verip vermediği sorulduğunda Mosseri, Instagram'ın her ikisine de "nispeten eşit" değer verdiğini söyledi. Yine de DM'lerde içerik paylaşmanın önemini vurguladı. Mosseri, "Eğer bana bir şey gönderirseniz ve 'Bence bu gerçekten ilginizi çekecek' derseniz, bu çok daha anlamlı olur" şeklinde konuştu.

SEO ÇALIŞMALARI DA YAPILIYOR

Instagram, hem uygulama içinde hem de dışında SEO çalışmalarına ağırlık veriyor.

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Mosseri, "Instagram'daki içerik üreticilerinin içeriklerinin Google ve diğer arama motorlarının sonuçlarında daha iyi sıralanması için çalışıyoruz çünkü bunun herkes için faydalı bir durum olduğuna inanıyorum" dedi. Bu konuda çalışan "küçük ama etkili" bir ekibin olduğunu da ekledi. Instagram'ın kendi arama işlevselliği üzerinde de yapması gereken çok şey var; bu, birincil rakibi TikTok'un iyi bildiği bir alan.

Mosseri, Instagram'ın uygulama içi içerik aramasının "çok iyi olmadığını" kabul etti ve şirketin son zamanlarda bu ekibi güçlendirdiğini ve önümüzdeki birkaç ay içinde yeni özellikler sunacağını belirtti.

Yapılacak geliştirmelerden biri, Instagram'ın gönderilerdeki yorumlar bölümünde görünen önerilen arama butonu olacak (TikTok'a benzer şekilde). Şu anda, Instagram'ın önerilen arama özelliği gönderinin içeriğinden (video, fotoğraf veya başlık) yararlanıyor, ancak Mosseri bir sonraki sürümün yorumlar bölümünde yapılan tartışmalardan da besleneceğini söyledi.

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"Bazen asıl ilginç bağlam, birinin yüklediği içerikte değil, neredeyse her zaman yorumlarda bulunan bağlamdadır" diyen Mosseri, Instagram’ın içerik ve bağlamı anlama konusunda geliştikçe kullanıcıların bu önerilen arama ipuçlarını daha sık görmeyi bekleyebileceğini, ancak her gönderinin bu özelliğe sahip olmayabileceğini de sözlerine ekledi.