Instagram'da Çoklu Hesap Nasıl Silinir? Instagram Toplu Hesap Silme Yöntemi Var Mıdır

Instagram'da birden fazla hesap kullanıcılar tarafından bir arada yönetilebilmektedir. Bu özellik ile hesaplar arasında geçiş kolaylıkla sağlanmaktadır. Diğer yandan çoklu hesapların nasıl silineceği de arama motorlarında sıklıkla araştırılan bir konu olmaktadır.

Instagram'da Çoklu Hesap Nasıl Silinir?

Instagram'da çoklu hesap pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Bu sayede kullanıcılar kullanıcı adı ve şifrelerini yazmadan kolaylıkla hesaplar arasında geçiş yapabilirler. Bu hesaplar bir defa girildikten sonra tüm hesaplar birbirine bağlanabilir ve istenildiği zaman değiştirilebilmektedir.

Instagram çoklu hesapların nasıl silinmesi gerektiği sıklıkla konular arasında yer almaktadır. Bu hesapları şu adımları takip ederek silebilmek mümkündür:

- Instagram profilin üst kısmında yer alan kullanıcı adına tıklayarak silmek istenilen ek hesap seçilmelidir.

- Sağ üstte yer alan üst çizgili buton tıklanmalıdır.

- Kullanıcılar karşılaştıkları pencerede ayarlar sekmesine tıklamalıdır.

- Sekmenin alt kısmında yer alan hesabından çıkış yap butonu tıklanmalıdır.

- Bu işlemleri ardından ek hesaptan başarılı bir şekilde çıkılmış ve hesap kaldırılmış olacaktır.

Instagram Toplu Hesap Silme Yöntemi Var mıdır?

Instagram üzerinden toplu hesapları silmek mümkündür. Çoklu hesaplar şu şekilde silinmektedir:

- Silmek istenilen hesaba giriş yapılmalıdır.

- Daha sonra profilden sağ üst kısımda yer alan ayarlar sekmesine tıklanmalıdır.

- Burada çoklu hesabın altında giriş bilgileri kısmı bulunmaktadır.

- Kaldırmak istenilen hesabın yanında yer alan üç noktaya tıklanması gerekir.

- Kullanıcıların karşılaştıkları ekrandan kaldır seçeneği tıklanmalıdır.

- Daha sonra kullanıcılar silecekleri hesap için yeni bir şifre oluşturması gerekir.

- Şifre oluşturduktan sonra çoklu hesaplardan silinmek istenilen hesap kaldırılacaktır.