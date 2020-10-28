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Teknoloji
Haber Giriş: 28.10.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

Instagram'a yepyeni bir özellik daha: Şimdi Canlı Yayında

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Instagram'a yepyeni bir özellik daha: Şimdi Canlı Yayında
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Instagram bugün yeni Canlı Yayın özelliklerini duyurdu. Bu güncelleme ile bir saatten uzun canlı yayınlar yapılabilecek, canlı yayınlar 30 güne kadar arşivlenebilecek ve IGTV’ye “Şimdi Canlı Yayında” sekmesi gelecek.

Instagram’ın yeni Canlı Yayın özelliklerinin detayları şu şekilde:

  • Tüm dünyadaki Instagram kullanıcıları dört saate kadar süren canlı yayınlar yapabilecek. Bu güncelleme ile özellikle eğitmen, müzisyen, sanatçı gibi insanların 60 dakika sınırına takılmadan takipçileriyle etkileşim kurması kolaylaşacak. Bir saatten uzun canlı yayın yapabilmek için hesapların IP veya kural ihlali gerçekleştirmemiş olması gerekiyor.
  • İçerik üreticilerinin talepleri doğrultusunda, Instagram yakın zamanda canlı yayınların 30 güne kadar arşivlenebilmesini sağlayacak. Bu özellik ile canlı yayınlar Stories ve Akış gönderilerine benzer şekilde arşivlenebilecek.
  • Canlı yayınların daha kolay keşfedilebilmesi için IGTV’ye canlı yayınlara özel bir sekme gelecek. Böylece canlı yayınlar, yayın sırasında ve sonrasında IGTV’de kolayca görülebilecek.

Instagram, özellikle de 2020’deki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, bu yenilikler ile içerik üreticilerinin insanlarla etkileşime geçmesi ve yeteneklerini göstermesine destek olmayı amaçlıyor.

Instagrama yepyeni bir özellik daha: Şimdi Canlı Yayında

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