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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 06.02.2020 - 08:13,Son Güncelleme:/

Instagram'a sessiz sedasız sürpriz bir özellik geldi

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Instagram'a sessiz sedasız sürpriz bir özellik geldi

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da kullanıcıların beğenisine sunulan yeni bir özellik, GIF kullanımını iyiye artıracak gibi görünüyor.

Instagram, her yeni güncellemeyle sürpriz özellikler sunmayı sürdürüyor. Bu kez gelen son güncelleme, GIF kullanımını artıracak gibi görünüyor. Instagram kullanıcıları bugüne dek GIF formatını Hikayeler'inde kullanmak istediklerinde Giphy üzerinden GIF çekebiliyordu. Arkadaşınız bir paylaşım yaptığında ve normal kelimelerle veya sabit bir görsel ile cevap vermek yeterli olmadığında da cevap olarak kendi GIF'inizi kullanmak isteyebilirsiniz. Artık bunun için yapmanız gereken tek şey, uygulamanın son güncellemesini indirmek.

Instagram'a gelen yeni özellik ise tam bu noktada devreye giriyor ve kullanıcıların hikayelere yanıt verirken de Giphy üzerinden GIF kullanabilmesini mümkün hale getiriyor. 

Giphy'nin sahip olduğu büyük animasyon kütüphanesi içerisinde o an arkadaşınıza vermek istediğiniz cevabı özetleyen uygun GIF'i bulabilmeniz ise oldukça kolay. Son güncellemeyi telefonunuza indirerek bu özellikten hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz.

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