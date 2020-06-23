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Teknoloji
Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:40,Son Güncelleme:

Instagram'a reklam vermek için artık Facebook'a ihtiyaç yok!

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Instagram'a reklam vermek için artık Facebook'a ihtiyaç yok!
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Instagram, küçük işletmelerin artık bir Facebook hesabına bağlı olmadan Instagram üzerinden reklam verebileceğini açıkladı.

Instagram, bu yeni özellik ile henüz bir Facebook hesabı olmayan küçük işletmelerin Instagram üzerinden kolayca reklam verebilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Facebook Reklam Yöneticisi gibi Facebook uygulamalarında reklam verirken daha fazla esneklik ve kontrol sağlayan araçları kullanabilmek adına işletmelerin Instagram hesaplarını bir Facebook hesabına bağlamasını önermeye devam eden şirket, bu özelliği yalnızca Instagram hesabı olan ancak henüz bir Facebook hesabı olmayan işletmelerin kullanımına sunuyor.

Öncelikle ABD ve Türkiye’de kullanıma sunulan özellik gelecek aylarda birçok ülkenin kullanımına açılacak.

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