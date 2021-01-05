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hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 05.01.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Instagram'a bilgisayardan girenlere önemli uyarı

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Instagram'a bilgisayardan girenlere önemli uyarı
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Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, bilgisayardan hesabına girenler için yeni bir özelliği test ediyor. Test aşaması sona erdiğinde Instagram bakın nasıl görünecek?

Sık sık yeni özellikleriyle dikkat çeken ve güncellemelerle kullanıcılara farklı bir deneyim sunmayı amaçlayan Instagram, bilgisayardan hesabına erişmek isteyenler için özel bir güncelleme hazırlığında.

Uygulamadaki pek çok özellik, bilgisayardan erişim olduğunda da kullanılabiliyor. Ancak Instagram'ın Hikayeler özelliğinin telefondan farklı olması amaçlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan yeni tasarımda hikayelerin daha çok ön plana çıkarıldığı dikkat çekiyor.

Örneğin Instagram'da bir arkadaşınızın hikayesini açtığınızda ekranı tamamen kaplıyor ve hikayeleri orta kısımda gösteriyor. Böylece önceki ve sonraki hikayeleri de görebiliyorsunuz.

Instagrama bilgisayardan girenlere önemli uyarı

Henüz test aşamasında olan özellik kısıtlı sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda. Aktif hale geldiğinde ise kullanıcıların herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek.

Instagramın gizli kalan özellikleri
Instagram'ın gizli kalan özellikleri

Instagram.com'a girmeleri halinde yeni arayüz kullanıcıların karşısına çıkacak.

Instagram'dan konuyla ilgili bir açıklama ise yapılmadı.


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