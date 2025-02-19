Instagram yorumlarını “eksileme” özelliği geliyor

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Instagram kullanırken, yorumların yanındaki “beğenmeme/eksileme” tuşunu fark ettiniz mi? Eğer bu soruya yanıtınız evetse, bu durumda seçilmiş az sayıdaki kullanıcılardan birisiniz.



Instagram, kullanıcılara beğenmedikleri yorumları “eksileme” seçeneği vermeyi test ediyor. İster yorum olumsuz olduğu için, ister düşmanca olduğu ya da sadece fikrinizle uymasa bile “eksileme” şansınız olacak.



Instagram’ın başındaki isim olan Adam Mosseri, Threads üzerindeki gönderisinde eksileme tuşunun “insanlara belirli bir yorum hakkında iyi hissetmediklerini özel bir şekilde belirtme şansı sunacağını” söylüyor.



Ancak Instagram’ın yorum beğenmeme özelliği, YouTube ve Reddit’tekinden farklı olarak herkese açık gösterilmeyecek, yani bir yorumun ne kadar olumsuz oy aldığını görmek mümkün olmayacak.



Mosseri şöyle açıklıyor: “Şunu açıkça söylemeliyim: Bu bir test ve olumsuz oy sayımı yapılmıyor ve bu tuşa bastığınızı kimse bilmeyecek. Gelecekte bu sinyali beğenilmeyen yorumları daha aşağılara taşımak için kullanabiliriz. Umudumuz Instagram’daki yorumları daha dostane hâle getirebilmek.”



Bu, Meta’nın “eksileme” konusundaki ilk denemesi değil. Ve Meta’nın tüm testlerinde olduğu gibi, özelliğin herkesin kullanımına açılıp açılmayacağını da şimdilik bilemiyoruz.