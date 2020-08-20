Instagram yine değişti: Geçmişe yolculuk başlıyor

Instagram'da çok zaman geçiren ya da takip ettiği az olanların sıkça karşılaştığı 'Hepsini Gördün' mesajı, paylaşılan yeni gönderilerin hepsine bakılmasıyla ekrana geliyor. Bu da paylaşılan başka yeni bir post olmadığı anlamına geliyor.

Instagram ise uygulamada kullanıcının daha fazla zaman geçirmesi için 'eski gönderiler'i öne çıkarmaya başlıyor. Yenilenen arayüzde tüm yeni içerikleri görüntüleseniz bile, daha eski gönderilere gitmek için yönlendirileceksiniz.



Ancak Instagram bu noktada kullanıcıya iki yol sunacak. Kullanıcılar dilerlerse eski post'lara bakabilecekken, önerilen post'lar sekmesi altında da Instagram'ın algoritmasına göre size uygun hesapların içerikleri ekrana gelecek.

Böylece Instagram'da tüm gönderileri görseniz bile uygulamada daha fazla kalmanız için bir neden olmuş olacak.



