Instagram yeni Reels özelliklerini duyurdu
Instagram yeni Reels özellikleri ile farklı bir boyuta taşınıyor. Reels için kullanıma sunulan yeni özellikleri açıklandı.
Instagram Reels için kullanıma sunulan yeni özellikleri açıkladı. İnsanların sevdikleri sesleri keşfetmeleri ve kaydetmelerini kolaylaştırmak adına hayata geçirilen özellikler şu şekilde...
Ses Arama: En yeni müzik ve sesleri takipte kalabilmek adına yeni müzikler arasında keşif ve arama yapma, Senin İçin ve Trending gibi yeni sekmeler
Ses Kaydetme: Kolayca erişebilmek ve Reels oluştururken kullanmak için sesleri kaydetme
DM Üzerinden Ses Sayfalarını Paylaşma: Belirli bir ses ile ilişkili tüm Reels videolarını direkt mesaj üzerinden paylaşma
Instagram’ın Reels özellikleri hakkında yaptığı açıklama şu şekilde: “Reels hala oldukça yeni olsa da insanların yaptıklarını görmek bize ilham veriyor. Ses ve müziğin bir trende katılırken büyük ilham kaynakları olduğunu, kitlelere ulaşmak, hatta viral olmak için bir fırsat sunabildiğini biliyoruz; bu yüzden kullanıma sunduğumuz yeni ses özellikleri için çok heyecanlıyız.”
Instagram ayrıca Reels sekmesinin Türkiye’de kullanıma sunulduğunu açıkladı. Reels videolarını keşfetmeyi kolaylaştıracak bu yeni güncelleme ile keşfet sekmesi ana sayfanın sağ üst köşesine, mesajların yanına taşınıyor.
Bunlara ek olarak Instagram, 10’uncu yıl kutlamalarının bir parçası olarak Reels lansmanından bu yana en fazla paylaşılan 20 şarkının listesini paylaştı. İşte o şarkılar...
Virgo by JADU JADU
ily (i love you baby) (feat. Emilee) by Surf Mesa
Cute Song by Aroob Khan
Yes or No by Jass Manak
Watermelon Sugar by Harry Styles
Sunset Lover by Petit Biscuit
WAP (feat. Megan Thee Stallion) by Cardi B
Se essa vida fosse um filme by GIULIA BE
Butterfly by Jass Manak
Piece Of Your Heart (Alok Remix) by Meduza, Alok, Goodboys
Death bed (coffee for your head) by Powfu, beabadoobee
Yummy by Justin Bieber
Hawái by Maluma
Don’t Start Now by Dua Lipa
Khayaal Rakhya Kar by Preetinder
Feelings by Sumit Goswami
Laal Bindi by Akull
Level Up by Ciara
Born to Shine by DILJIT DOSANJH
Cradles by Sub Urban
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