Instagram yeni Reels özelliklerini duyurdu

Instagram Reels için kullanıma sunulan yeni özellikleri açıkladı. İnsanların sevdikleri sesleri keşfetmeleri ve kaydetmelerini kolaylaştırmak adına hayata geçirilen özellikler şu şekilde...

Ses Arama: En yeni müzik ve sesleri takipte kalabilmek adına yeni müzikler arasında keşif ve arama yapma, Senin İçin ve Trending gibi yeni sekmeler

Ses Kaydetme: Kolayca erişebilmek ve Reels oluştururken kullanmak için sesleri kaydetme

DM Üzerinden Ses Sayfalarını Paylaşma: Belirli bir ses ile ilişkili tüm Reels videolarını direkt mesaj üzerinden paylaşma

Instagram’ın Reels özellikleri hakkında yaptığı açıklama şu şekilde: “Reels hala oldukça yeni olsa da insanların yaptıklarını görmek bize ilham veriyor. Ses ve müziğin bir trende katılırken büyük ilham kaynakları olduğunu, kitlelere ulaşmak, hatta viral olmak için bir fırsat sunabildiğini biliyoruz; bu yüzden kullanıma sunduğumuz yeni ses özellikleri için çok heyecanlıyız.”

Instagram ayrıca Reels sekmesinin Türkiye’de kullanıma sunulduğunu açıkladı. Reels videolarını keşfetmeyi kolaylaştıracak bu yeni güncelleme ile keşfet sekmesi ana sayfanın sağ üst köşesine, mesajların yanına taşınıyor.

Bunlara ek olarak Instagram, 10’uncu yıl kutlamalarının bir parçası olarak Reels lansmanından bu yana en fazla paylaşılan 20 şarkının listesini paylaştı. İşte o şarkılar...

Virgo by JADU JADU

ily (i love you baby) (feat. Emilee) by Surf Mesa

Cute Song by Aroob Khan

Yes or No by Jass Manak

Watermelon Sugar by Harry Styles

Sunset Lover by Petit Biscuit

WAP (feat. Megan Thee Stallion) by Cardi B

Se essa vida fosse um filme by GIULIA BE

Butterfly by Jass Manak

Piece Of Your Heart (Alok Remix) by Meduza, Alok, Goodboys

Death bed (coffee for your head) by Powfu, beabadoobee

Yummy by Justin Bieber

Hawái by Maluma

Don’t Start Now by Dua Lipa

Khayaal Rakhya Kar by Preetinder

Feelings by Sumit Goswami

Laal Bindi by Akull

Level Up by Ciara

Born to Shine by DILJIT DOSANJH

Cradles by Sub Urban