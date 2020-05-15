Instagram story ve fotoğraf post boyutu nedir?

Instagram son yıllarda en çok kullanılan sosyal medya platformudur. Birçok resim ve video paylaşabileceğiniz Instagramın bazı özellikleri bulunmaktadır. Özellikle paylaşılacak fotoğraf ve story için belirli bir boyut özelliği bulunmaktadır. Fotoğrafların daha net ve güzel görünmesi için bu boyutlar mutlaka bilinmelidir.

Instagram Story Post Boyutu Nedir?

Instagram hikayeleri kullanıcıların vazgeçilmez detaylarıdır. Gün içerisinde kullanıcılar hikayelerinden birçok resimler paylaşmaktadır. Özellikle son yıllarda en çok tercih edilen fotoğraf paylaşım yeri olmuştur. Instagram story boyutları hakkında bilinmesi gerekenler vardır.

Instagram story boyutu 1080px ile 1920px'dir. Burada anlatılmak istenen video veya fotoğrafın story ile paylaşımı yapılır iken 1080 piksel genişliğinde ve 1920 piksel yüksekliğinde olması gerektiğidir. Özellikle akıllı telefonlarda story fotoğraf paylaşımı oldukça fazla yapılmaktadır. Bu sebeple akıllı telefonlar aracılığı ile fotoğraf veya video paylaşımlarını 1080 piksel ile 1920 piksel boyutlarında olması paylaşılan fotoğrafların daha güzel olmasını sağlayacaktır.

Instagram Fotoğraf Post Boyutu Nedir?

İnstagram üzerinden paylaşımlar gün içerisinde çok fazla yapılmaktadır. Paylaşılacak fotoğrafın kalitesi ve görünümü bu sebeple çok önemlidir. Paylaşılacak fotoğrafların boyutları bu sebeple dikkat edilmesi gereken özelliklerden birisidir. Instagram fotoğrafı boyutları hakkında bilinmesi gerekenler şunlardır;

- Instagram için en uygun boyutlar 1080 piksel genişlik, 566 piksel ile 1350 piksel yüksekliktir.

- İnstagram için maksimum çözünürlük 1080 piksel genişliğidir.

- İnstagram reklamları için kare olmayan görseller eklenebilir.

- İntagram hesabı ile Facebook hesabı bağlantısı bulunuyor ise bir yatay görüntüyü Facebook bağlantısı ön izleme görüntüsü ile 1,91, 1 en ve boy oranlarında göndermek mümkündür.

- İnstagram üzerinden bir kareyi kırpmak için yatay görsel veya grafiğin bulunması durumunda ana sayfa üzerinde daha fazla yer kaplaması amacıyla görsel kenarlık uygulamaları kullanılabilir.

Instagram içerisinde belirlenen en ve boy oranı bir resmin genişliği ve yüksekliği anlamına gelmektedir. Burada genişlik 4:5, yükseklik ise 9:16 olmalıdır. Boyut fotoğrafların genişliğini ve yüksekliğini oluşturan piksel sayısını ifade etmektedir. Fotoğraf boyutlarında ilki genişlik, ikincisi ise yüksekliği göstermektedir. Bu nedenle Instagram genişliği 320 piksel ile 1080 piksel arasında olan fotoğraf veya tüm videoları desteklemektedir.

Burada anlatılmak istenen şey fotoğraf veya videonun 320 pikselden küçük olması durumunda fotoğraf yine paylaşılabilir. Fakat Instagram burada fotoğrafı 320 piksel genişliğine getirecek olmasıdır. Yine fotoğraf veya videonun 1080 pikselden geniş olması durumunda Instagram bu resim veya videoyu 1080 piksel genişliğinde boyutlandırır. Bu sebeple Instagram üzerinden fotoğraf veya video eklenecek ise, eklenecek görsellerin görüntüsünün daha kaliteli olabilmesi için boyutlar dikkate alınmalıdır.