MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriInstagram, sahte hesapların hepsini bir bir silecek
GeriTeknoloji Instagram, sahte hesapların hepsini bir bir silecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 14.08.2020 - 08:31,Son Güncelleme:

Instagram, sahte hesapların hepsini bir bir silecek

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Instagram, sahte hesapların hepsini bir bir silecek
Abone Olgoogle-news

Dünyanın önde gelen sosyal medya araçlarından biri olan Instagram, aldığı yeni bir kararla sahte hesaplarla olan savaşını derinleştiriyor. Şirket, bu tür hesapların tespit edilmesi halinde silineceğini açıkladı.

Instagram, hesapların gerçek kişiler tarafından kullanılmasını istiyor; ancak Instagram bünyesinde açılan sayısız sahte hesap var ve bu hesaplarla mücadele etmek sanıldığı kadar kolay değil. Instagram ise tam bu noktada bu tür hesaplardan kurtulabilmek için 'kimlik' tespiti yapacak.

Instagram, sahte hesap olduğuna dair şüphe duyduğu hesaplardan kimlik bilgisiyle doğrulama isteyecek. Instagram'a bu bilgiyi ibraz edenlerin hesapları açık kalacak. Bu süreçte geç davranan kullanıcıların paylaşımları ilk etapta çok daha az kişiye ulaştırılacak; süre dolduğunda ise hesap tamamen silinecek.

Instagram, sahte hesapların hepsini bir bir silecek

Bu noktada önemli olan Instagram'ın sahte hesapları nasıl yakalayacağı. Bu kapsamda bir kullanıcının hesabına gelen takipçiler, o kullanıcının bölgesi dışından ağırlıklı olarak geliyorsa bu şüpheli bir durum olarak görülecek.

Instagram'ın bu adımı atmasında yaklaşan ABD seçimleri de önemli bir rol oynuyor. Seçim öncesinde kullanıcıların arasında yanlış bilginin yayılmasını önlemek adına 'kimlik konrolü' çözüm olarak görülüyor.

Instagram, bu durumun dışında hesabını doğrulamak isteyenlerin başvurularını tamamlamaları için de uzun süredir kullanıcılardan kimlik istiyor.

WhatsApp Web üzerinden profil fotoğrafı nasıl değiştirilir?WhatsApp'ın masaüstü sürümü üzerinden profil fotoğrafı nasıl değiştirilir?
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle