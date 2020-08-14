Instagram, sahte hesapların hepsini bir bir silecek

Instagram, hesapların gerçek kişiler tarafından kullanılmasını istiyor; ancak Instagram bünyesinde açılan sayısız sahte hesap var ve bu hesaplarla mücadele etmek sanıldığı kadar kolay değil. Instagram ise tam bu noktada bu tür hesaplardan kurtulabilmek için 'kimlik' tespiti yapacak.

Instagram, sahte hesap olduğuna dair şüphe duyduğu hesaplardan kimlik bilgisiyle doğrulama isteyecek. Instagram'a bu bilgiyi ibraz edenlerin hesapları açık kalacak. Bu süreçte geç davranan kullanıcıların paylaşımları ilk etapta çok daha az kişiye ulaştırılacak; süre dolduğunda ise hesap tamamen silinecek.



Bu noktada önemli olan Instagram'ın sahte hesapları nasıl yakalayacağı. Bu kapsamda bir kullanıcının hesabına gelen takipçiler, o kullanıcının bölgesi dışından ağırlıklı olarak geliyorsa bu şüpheli bir durum olarak görülecek.

Instagram'ın bu adımı atmasında yaklaşan ABD seçimleri de önemli bir rol oynuyor. Seçim öncesinde kullanıcıların arasında yanlış bilginin yayılmasını önlemek adına 'kimlik konrolü' çözüm olarak görülüyor.

Instagram, bu durumun dışında hesabını doğrulamak isteyenlerin başvurularını tamamlamaları için de uzun süredir kullanıcılardan kimlik istiyor.



