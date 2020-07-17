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Teknoloji
Haber Giriş: 17.07.2020 - 08:15,Son Güncelleme:

Instagram Reels: TikTok özelliği geliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Instagram Reels: TikTok özelliği geliyor
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Kullanıcı kitlesini elinde tutmak için yeni özelliklerini sunmaya devam eden Instagram, bu kez TikTok kullanıcı kitlesini de hedef alan Instagram Reels adı altında yeni bir özelliği aktif hale getiriyor. Peki nedir Instagram Reels?

TikTok, güvenlik kaygıları nedeniyle bazı ülkelerde yasaklanırken, buna rağmen kullanıcı kitlesini günbegün artıran dünyanın en çok kullanılan sosyal medya araçlarından biri. Instagram ise rakibi olan bu platformu bir yandan takip ederken, diğer yandan kendine adapte edebileceği özellikleri de araştırıyor.

Instagram Reels de aslında tam bu noktada ortaya çıkıyor. Reels özelliği ile Instagram, kullanıcıların ses ve müzik içeren kısa videolar paylaşmasına ve düzenlemesine izin verecek. Hazırlanan bu kısa videoların süresi 15 saniyeyi geçmeyecek. Kullanıcılar Instagram Reels üzerinden oluşturdukları bu videoları özel bir sekme altında saklayabilecekler ve hikayelerinde paylaşabilecekler.

Instagram Reels: TikTok özelliği geliyor

Instagram'ın bu özelliği aktif hale getirmesindeki en önemli amaç TikTok'un gördüğü ilgiyi kullanmak ve elbette TikTok'un güvenlik kaygıları nedeniyle sallantıda olan tahtına oturmak.

Aslında Instagram Reels, ilk kez hayata geçmiyor. Şirket, daha önce Fransa, Almanya ve hatta ABD'de de bu özelliği belli sayıdaki kullanıcı arasında test etmiş ve kullanıcı geri bildirimlerini toplayarak kendine yol çizmiş.

Bakalım Instagram Reels, TikTok kullanıcı kitlesini Instagram'a çekmeyi başarabilecek mi?

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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