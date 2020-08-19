MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriInstagram QR kod özelliğini hayata geçirdi
GeriTeknoloji Instagram QR kod özelliğini hayata geçirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 19.08.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Instagram QR kod özelliğini hayata geçirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Instagram QR kod özelliğini hayata geçirdi
Abone Olgoogle-news

Instagram, QR kod üzerinden Instagram hesaplarına ulaşma özelliğini hayata geçirdiğini açıkladı.

İnsanların ilgi alanları ve arkadaşları etkileşime geçmelerini ve yeni insanlar keşfetmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan Instagram, QR kodu özelliği ile insanların özellikle işletmelere daha kolay bir şekilde erişmelerini sağlamayı hedefliyor.

Dünya genelinde daha fazla işletme tekrar kapılarını açarken, Instagram QR kodu özelliği ile işletmelere Instagram kullananların yanı sıra kullanmayan insanlara da ulaşma imkanı sağlıyor. İnsanlar işletme hesabına ait QR kodunu okutarak işletmenin Instagram hesabına ulaşabilecek ve bilgi alabilecek.

Instagram QR kod özelliğini hayata geçirdi

Tüm Instagram kullanıcıları profil menüsünden kendi QR kodlarına erişebilecek; Instagram Stories kamerası, Instagram QR kod kamerası veya QR kod tarayabilen herhangi bir kamera ile diğer hesapların QR kodlarını tarayabilecek ve hesabı görüntüleyebilecek.

Xiaomi Mi 10 5G incelemesiXiaomi'nin amiral telefonu Mi 10 5G, Türkiye'de satışa sunuldu. 8K video çekebilen bu telefonu yakından inceledik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle