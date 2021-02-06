Instagram nasıl silinir? Instagramı dondurmanın adımları!

Facebook ve Twitter gibi Instagram hesabı da hem dondurulup hem de silinebiliyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’ı silmenin ve dondurmanın yöntemlerini derledik. Hesabınızın yönetimini gerçekleştirebilmek için tek yapmanız gereken adımları takip etmek. Sizler de bu işlemleri takip ederek Instagram hesabınızı tamamen silebilir veya geçici olarak dondurabilirsiniz.



INSTAGRAM NASIL DONDURULUR?



Hesabınızı geçici olarak dondurduğunuz paylaştığınız fotoğraflar, yaptığınız yorumlar, beğenmeler gizleniyor, ancak silinmiyor. Instagram hesabınızı dondurma işlemini gerçekleştirmek için sırasıyla: Sağ üst köşede bulunan profil işaretine tıklayın. Açılan ayarlar menüsünde en altta "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Hesabınızı yine aynı yol üstünden tekrar etkinleştirebilirsiniz.

INSTAGRAM NASIL SİLİNİR?



Instagram uygulamasını mobil sistem üzerinden silecekseniz aşağıdaki adımları takip ediniz:



1. Telefonunuz üzerinden öncelikle instagram uygulamasını açın.

2. Uygulamayı açtıktan sonra sağ altta ki ufak profil resminize tıklayarak, profil sayfanıza geçiş yapın.

3. Profil sayfanız açıldıktan sonra sağ üstte yer alan alt alta üç nokta işaretine tıklayarak seçenekler menüsünü açın.

4. Açılan seçenekler menüsünde sayfayı aşağıya kaydırarak “Destek” başlığı altında ki “Instagram Yardım Merkezi” linkine tıklayın.

5. Yukarıda ki adımdan sonra tarayıcınız açılacak ve resimde ki gibi bir sayfa karşınıza çıkacaktır. Karşınıza çıkan bu sayfadan “Hesabınızı Yönetme” seçeneğini seçin.

6. Ardından açılan sayfadan “Hesabınızı Silme” seçeneğini seçini

7. Ardından karşınıza iki tane şık çıkacaktır, birinci şık hesabınızı geçici olarak kapatmanızı yani dondurmanızı sağlar. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için instagram hesap dondurma isimli yazımıza göz atabilirsiniz. Biz ise hesabımızı kalıcı olarak kapatmak için bu sayfada ki ikinci şık olan “Hesabımı nasıl silerim?” seçeneğini seçin

8. Sonrasında açılan sayfada “Hesabımı sil” sayfasına gidin.

9. Daha sonra işleminize devam edebilmeniz için instagram giriş sayfası karşınıza gelecektir, burada kullanıcı bilgilerinizi girerek “Giriş yap” butonuna tıklayın.

10. Açılan sayfada size hesabınızı neden silmek istediğinizi soracaktır, kendinize uygun gelen seçeneği seçin.