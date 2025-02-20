Haberin Devamı

Sosyal medya uygulaması Instagram, mesajlaşmanın merkezi olmak istiyor. Çarşamba günü yayınlanan beş yeni özellik, bu alana verdikleri önemi de gözler önüne seriyor.



Kullanıcılar artık DM'leri (doğrudan mesaj) içerisindeki mesajları 99 farklı dilde çevirebilecek. Yapmanız gereken tek şey, çevirmek istediğiniz mesaja bastırmak (tıpkı yanıt vermek, iletmek ya da kopyalamak için yaptığınız gibi) ve "çevir"e tıklamak.



Ayrıca Instagram DM'lerini artık 29 güne kadar planlama şansınız var, ki bu özellik iMessage uygulamasının benzer "Daha Sonra Gönder" özelliğinden kısa süre sonra gelmiş oldu.



Meta, rakiplerinden "ilham almayı" sürdürüyor. Bunun başka bir örneği de, istediğiniz mesajı sabitleyebilecek olmanız. Tıpkı çeviride olduğu gibi, sabitlemek istediğiniz mesaja basılı tutun ve "sabitle" seçeneğini seçin.



Bunun yanı sıra, DM'lerinizde müzik paylaşamı yapmak da mümkün. Bunu yapabilmek için DM'nin sağ alt köşesindeki etiket ikonuna tıklayın ve müzik ikonuna dokunun.



Son olarak, artık insanarı grup sohbetine QR kodu kullanarak davet edebileceksiniz.



Tüm bu özellikler daha önce kimi ülkelerde test ediliyordu, ancak görünen o ki testler olumlu sonuçlandı ve artık herkesin kullanımına açıldılar.