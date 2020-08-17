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Teknoloji
Haber Giriş: 17.08.2020 - 08:15,Son Güncelleme:

Instagram mesajları Facebook Messenger ile birleşiyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Instagram mesajları Facebook Messenger ile birleşiyor
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Instagram'ın kullanımının günden güne yayılmasıyla birlikte DM yani mesajlar özelliği de daha çok kullanılmaya başladı. Şirketin sahibi Facebook ise mesajlaşma özelliğini Messenger çatısı altında birleştirmeyi planlıyor.

Instagram'da kullanıcılar herhangi birine mesaj atmak istediğinde sağ üst köşede bulunan DM simgesine dokunmaları yeterli. İlk zamanlara göre çok daha fazla kullanılan ve bir mesajlaşma platformuna dönüşen Instagram için Facebook'un yeni planları ortaya çıktı.

Facebook, kendine ait mecraları yavaş yavaş bir araya getiriyor ve bu konuda Instagram'da radikal bir adım atmak üzere. Şirket, Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger ile Instagram'ın DM özelliğini bir araya getiriyor. Daha doğru bir ifade ile Instagram'ın DM özelliği yok oluyor, Messenger'a dönüşüyor.

Instagram mesajları Facebook Messenger ile birleşiyor

The Verge'te yer alan habere göre Messenger butonu DM butonunun yerine geçecek ve mesajlaşmak isteyenler bu butona dokunduğu anda Instagram'dan ayrılıp Messenger'a geçecek.
Instagram mesajları Facebook Messenger ile birleşiyor

Kullanıcılar ise Facebook'un bu yeniliğine karşı şimdilik mesafeli. Instagram'ı Facebook'tan ayrı tutan ve hatta Facebook hesaplarını kapatanların Messenger'ı Instagram'a görmek istemediği bilinen bir gerçek.

Bakalım bu birleşme ne zaman olacak?

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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