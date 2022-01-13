Instagram kullanıcılarını engellemeye yönelik yasaklama saldırılarına dair ipuçları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi Putin çileden çıktı... Artık çizgiyi aştınızUzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi! Putin çileden çıktı... 'Artık çizgiyi aştınız'#ABD
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'#Beşiktaş
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Dünyada ilk oldu... Esad rejiminin işkenceci albayına müebbet hapisDünyada ilk oldu... Esad rejiminin işkenceci albayına müebbet hapis! #Suriye
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
İkinci el araç alacaklar dikkat Birçok kişi kontrol etmiyor... Büyük tehlikeİkinci el araç alacaklar dikkat! Birçok kişi kontrol etmiyor... Büyük tehlike#Hava Yastığı
Hesaplar değişti... Bugün doğan çocuklar 5 yıl önce ölecekHesaplar değişti... Bugün doğan çocuklar 5 yıl önce ölecek!#İngiltere
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
Bakan Kurum açıkladı İşte 2021in enleri...Bakan Kurum açıkladı! İşte 2021'in 'en'leri...#Murat Kurum
‘Nankör insanı hepten sileceksin’ Eski sevgilisini mi hedef aldı‘Nankör insanı hepten sileceksin’ Eski sevgilisini mi hedef aldı?#İbrahim Tatlıses
Dünya Altın Konseyinden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...Dünya Altın Konseyi'nden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...#Altın Fiyatları
Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldiOna sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi#Jason Momoa
Çinden dev uzay hamlesi... Gerçeğini fethedebilmek için sahtesini yaptılarÇin'den dev uzay hamlesi... Gerçeğini fethedebilmek için sahtesini yaptılar! #Çin
HABERLERTeknoloji Haberleri

Instagram kullanıcılarını engellemeye yönelik yasaklama saldırılarına dair ipuçları

#Kaspersky#Güvenlik#Hacker
Instagram kullanıcılarını engellemeye yönelik yasaklama saldırılarına dair ipuçları

Kaspersky uyarıyor: Popüler bir blog işletiyorsanız ve işletmenizi Instagram üzerinden tanıtıyorsanız, hesabınızın yasaklanacağını hesaba katmıyor olabilirsiniz. Ancak kötü niyetli kişiler ve siber saldırganlar, profilinizin engellenmesi için bu işi para karşılığı hizmet olarak sunuyorlar. Tutar satıcıya ve takipçi sayısına göre değişiyor.

Haberin Devamı

Bu genellikle kullanıcı adının yanındaki mavi onay işaretiyle gösterilen doğrulanmış hesapların kullanıldığı, kimlik hırsızlığı şikayeti olarak bilinen bir taktikle gerçekleştiriliyor. Saldırganlar, avatardan açıklamaya kadar kurban profilinin tam bir kopyasını oluşturmak için doğrulanmış hesapları kullanıyor. Ardından hesap sahibini kendi kimliğine bürünmekle suçlayarak orijinal hesap hakkında şikayette bulunuyor. Mağdurun hesabını doğrulamazsa, destek hizmeti mağduru yasaklıyor.

İkinci yöntem, teknik desteğe kurbanın profilinin intihar veya kendini yaralama görüntüleri içerdiğinin iddia edilmesiyle gerçekleşiyor. Çoğu durumda Instagram, daha kolay olan yolu seçerek bu tür şikayetleri içeriği kontrol etmeden engelliyor.

Diğer siber tehditlerin aksine, bu yöntemler kurbanın herhangi bir linke tıklamasını veya zararlı dosya indirmesini gerektirmeden, kurbanın haberi bile olmadan çalışıyor. Böylece normalde kullanım şartlarını ihlal etmeyi hayal bile edemeyecek olan bir hedef, hesabının bloke edildiğini görebiliyor.

Haberin Devamı

Instagram profiliniz engellenirse ne yapmalısınız?

· Halihazırda böyle bir saldırının kurbanıysanız, neler olduğuna dair bir açıklama eşliğinde hemen Instagram desteğiyle iletişime geçin. Yasaklamalara yalnızca uygulama aracılığıyla itiraz edilebilir.

· Birileri size hesabınızı para karşılığı geri almayı teklifiyle gelirse ödeme yapmayın. Sonuç alacağınızın bir garantisi olmadığı gibi, bunu yapmak kötü niyetli kişileri daha da cesaretlendirir. Üstelik Instagram desteği aracılığıyla resmi kurtarma prosedüründen yararlanmak ücretsizdir.

Hesabınızın bloke edilmesini nasıl önleyebilirsiniz?

· Hesabınızı doğrulayın. Bu tür saldırılar kimlik hırsızlığı şikayetlerine odaklanıyor. Bu nedenle kendinizi korumanın en iyi yolu, Instagram'ı başınıza bir şey gelmeden önce sizin kendiniz olduğunuza ikna etmektir. Yani hesabınızı hemen doğrulamanız gerekir. Sosyal ağ her kullanıcıyı kontrol etmese de lehinize bazı puanlar tanımlayabilir. Örneğin sizden veya işletmenizden birden fazla haber kaynağında bahsedildiyse, bu size yardımcı olacaktır.

Haberin Devamı

· Hesabınızı genel erişime kapatmak gibi radikal bir adım atabilirsiniz. Hesabınızı gizli yaparsanız, gönderileriniz, fotoğraflarınız ve videolarınız yalnızca aboneler tarafından görülebilir. Bu da saldırganın bunları kopyalayamayacağı ve sizi farklı kimliklere bürünmekle suçlayamayacağı anlamına gelir.

· Profil resminizi değiştirin. Doğrulama için yeterince tanınmayan işletme profilleri için engelleme saldırıları riskini azaltmak istiyorsanız avatarınızı değiştirin. Kimlik hırsızlığı şikayetleri, en çok sahibinin gerçek fotoğrafının bulunduğu profillerde işe yarar.

· Düzenli yedekleme yapın ve iletişim bilgilerini güncelleyin. Öncelikle profilinize bağlı e-posta adresine ve telefon numarasına erişiminizin olduğundan emin olun.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaspersky#Güvenlik#Hacker

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler