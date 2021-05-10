Instagram karanlık mod nasıl açılır? Instagram'da karanlık mod açma, kapatma ve sorunları hakkında bilgi

Instagram, uygulama içinde karanlık mod özelliklerini de kullanıma sunmuştur.

Instagram Karanlık Mod Nasıl Açılır?

Instagram, çok ilginç işlevler ve filtrelerle görüntüleri, videoları ve hikayeleri paylaşmak için bir platformdur. Özellikle günlük olarak görüntü ve fotoğraf paylaşan ve hatta işle ilgili konuları paylaşan Y kuşağı tarafından, anın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri haline geldi. Popülerliği o kadar arttı ki, bugün sıradan bir insan, mobil ekranın önünde yankıları fark etmeden uzun saatler geçirebiliyor.

Örneğin, ekranın parlaklığı görünümü etkileyebilir ya da ekipmanın aşırı ısınması ve pilin aşınması cep telefonuna zarar verebilir. Karanlık Mod özelliği, düşük ışıkta göz yorgunluğunuzu azaltmaya yardımcı olur ve ayrıca cihazınızın pil tüketimini azaltır. Instagram'daki karanlık mod, gün ışığında bile harika bir arayüz oluşturan gri ve siyahın renk kombinasyonudur.

Instagram'daki karanlık mod, ekranınızdaki renkleri daha koyu bir görünüm için ayarlar ve kullanıcının Instagram'ı düşük ışıkta bile görme riski olmadan kullanmasına yardımcı olur. Karanlık mod, diğer birkaç uygulamada gece modu olarak da bilinir.

Instagram'da istediğiniz zaman karanlık modu açıp kapatabilirsiniz. Instagram'da karanlık modu etkinleştirdiğinizde gri ve siyah tonlarının renk kombinasyonunu göreceksiniz ve kapattığınızda beyaz arayüze geri dönecek. Instagram'da karanlık modu esnekliğine göre de özelleştirebilirsiniz. Karanlık modu etkinleştirmeden önce aklınızda bulundurmanız gereken bazı Instagram kriterleri vardır. Bunlar;

En son güncelleme işletim sistemine, iPhone için iOS 13'e ve android cihazlar için Android 10'a ihtiyacınız vardır,

Karanlık mod, bir iOS cihazı kullanılarak Instagram'da açılamaz ve kapatılamaz,

İPhone kullanıcıları için, cihazınızın karanlık modunu etkinleştirmelisiniz,

Cihazınızın karanlık mod özelliğini açmak, diğer birkaç uygulamayı etkinleştirebilir,

Instagram'da Koyu veya Açık modu seçebilirsiniz.

Android'de Instagram Karanlık Modu Nasıl Açılır?

Android cihazınızda Instagram kullanıyorsanız ve Android 10 işletim sistemini güncellediyseniz, karanlık / gece modunu etkinleştirmek için aşağıda belirtilen prosedürü adım adım izleyin.

Instagram uygulamasını açın,

Hesabınıza giriş yapın,

Gördüğünüz üç çizgi simgesine tıklayın,

Ayarlar'ı seçin,

Temalar seçeneğinden, koyu modu seçebilirsiniz.

IOS'ta Instagram Karanlık Modu Nasıl Açılır?

İPhone için Instagram uygulamasında karanlık / gece modu özelliği bulunmadığından karanlık modu cihaz ayarlarınızdan etkinleştirebilirsiniz. Instagram'ı iOS cihazınızda kullanıyorsanız ve iOS 13'ü güncellediyseniz, karanlık / gece modunu etkinleştirmek için;

Telefonunuzun ayarlarına gidin,

Ekran ve Parlaklık seçeneğine tıklayın,

Burada "Karanlık" modu göreceksiniz,

Tıklayın ve modu değiştirin.

Bu tip cihazlarda İnstagram'a giriş yapmadan direkt olarak telefon üzerinden karanlık modu aktif hale getirebilirsiniz. Uygulamayı açtığınızda karanlık modun çoktan aktif olduğunu göreceksiniz. Çünkü Instagram'ın bile gece modunu etkinleştirmek için dahili bir özelliği yok, karanlık modu bu şekilde etkinleştiriyorsunuz. Ancak yalnızca Instagram'da değil, aynı zamanda karanlık modu destekleyen diğer uygulamalarda da karanlık modun etkinleştirildiğini göreceksiniz. Benzer şekilde, artık istemiyorsanız cihaz ayarlarınıza geri dönebilir ve karanlık modu kapatabilirsiniz.

Karanlık mod ve gece modları benzer terimler veya özelliklerdir. Uygulamaya göre, özellik adı karanlık moda veya gece moduna göre değişebilir, aksi takdirde aynı ayarları hem gece hem de karanlık modda alırsınız. Instagram'da karanlık modu etkinleştirmenin basit adımları vardır, ancak iPhone'da Instagram karanlık modunu etkinleştirmek için herhangi bir dahili özellik almazsınız, bu nedenle karanlık / gece modunu cihaz ayarlarınızdan etkinleştirmeniz gerekir.

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