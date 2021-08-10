Instagram Kapatma Linki Nedir? Instagram Hesabı Nasıl Kapatılır

Instagram hesap kapatma işlemleri oldukça kolaydır. Instagram hesabına giriş yaparak, ayarlar kısmından hesabı sil seçeneği kullanılır. Hesapta yer alan tüm bilgiler tamamen silinir.

Instagram Kapatma Linki Nedir?

Instagram hesaplarını kapatmak isteyenlere özel olarak sunulan bazı hizmetler bulunuyor. Öncelikle hesabın geçici mi yoksa kalıcı mı kapatılacağı kişilerin karar vermesi gereken bir konudur. Geçici ve kalıcı hesapları kapatmak, farklı işlemlerle yapılıyor. Hesabını tamamen silmek ve bir daha kullanmak istemeyen bireyler, bazı adımları takip etmesi gerekiyor. Instagram hesabı kapatmak için bireyler https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/permanent/ linkini kullanabilir.

Linke tıklanarak direkt olarak hesap kapatma işlemlerine geçiş yapabilir. Linki kullanabilmek için kişilerin kapatacakları hesabın tüm bilgileriyle giriş yapması gerekiyor. Hesaba giriş yapılmadan hesabın kapatılması mümkün değildir. Yapılacak olan işlemler sonrasında, hesapta yer alan tüm fotoğraflar ve mesajlar tamamen silinecektir. Kişiler hesabımı kalıcı olarak sil sekmesini kullanarak, hesaplarını tamamen kalıcı olarak silebilir.

Instagram Hesabı Nasıl Kapatılır?

Instagram hesaplarını kapatmanın bazı püf noktaları bulunuyor. Hesap kapatma işlemelerini yapmak isteyenlerin, hesap bilgilerini bilmesi gerekiyor. Hesaba şifreyle giriş yapmadan, kapatma işlemlerini gerçekleştirmek pek mümkün değildir. Hesap kapatma işlemlerine başlamadan önce uygulamaya giriş yapılması gerekiyor.

Giriş yapan kullanıcılar, yukarıda yer alan linki kullanarak hesaplarını tamamen silebilir. Instagram kalıcı hesap silme konusunda kişilere bazı sorular sorabiliyor. Neden hesabı kapatmak istediğinizle alakalı sizlerden bilgi talep ediyor.