Instagram işletme hesabı nedir ve nasıl açılır? Instagram'da işletme hesabı açma, kapatma, özellikleri ve farkları

Sosyal medyayı aktif kullanan kişiler kendilerine yeni bir iş dünyası da yaratma fırsatı bulmaktadır. İş kurma alanında instagram işletme hesabı en etkili yöntemlerden biridir. İnstagram kullanıcılarının direk olarak takip etmesi ve instagram üzerinden alışveriş yapabilmesi için geliştirilen instagram işletme hesabı pek çok kişi için kazançlı olmaktadır.

Instagram İşletme Hesabı Nedir ve Nasıl Açılır?

Yeni iş fikirleri olan ve bu fikirleri instagram alanı ile geliştirmek isteyen kişiler için önerilen ilk adım instagram işletme hesabıdır. Instagram işletme hesabı herkesin kolaylıkla açabileceği hesap çeşitlerinden biridir. Ürün tanıtımı, influencerlık ve ürün satışları için kullanılan işletme hesabı ilk olarak normal instagram hesabı olarak açılmaktadır. Normal kullanıcı adı ve profil bilgileri ile instagrama giriş yapan kişiler ardından işletme hesabına geçiş yapmaktadır. Ayarlar bölümünde yer alan işletme hesabına geçiş butonu ile hesap işletme moduna alınmaktadır.

Instagram’da İşletme Hesabı Açma

Instagram kullanıcılarının günden güne artması ile birlikte sosyal medya alanında satış ve ürün tanıtımları da geliştirilmektedir. Ürün satışı yapmak isteyen kişiler için en etkili yöntemlerden biri instagram işletme hesabı açmaktadır. Instagram içerisinde işletme hesabı açmak isteyen kişiler ilk olarak normal profil bilgileri girerek instagram’a kaydolmaktadır. Ardından hesap içerisinde işletme hesabı modunu aktif etmek mümkündür. İşletme hesabına geçiş butonu aktif edildikten sonra hesap işletme hesabı olarak kullanılmaya başlanmaktadır.

Instagram İşletme Hesabı Kapatma

Instagram’da belirli bir ürün tanıtımı ve satışı yapan kişiler iş değiştirme ya da herhangi bir nedenden dolayı hesaplarını kapatmaktadır. İşletme hesabını kapatmak isteyen kişiler bu hesabı hem dondurma hem de tamamen silme özelliklerini kullanmaktadır. İşletme hesabını kapatmak için ayarlar bölümü kullanılmaktadır. İşletme hesabından normal kullanıcı hesabına döndürülen hesap, normal olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Bunun yanı sıra tamamen kapatmak isteyen kişiler instagram hesap kapatma linkini kullanarak tamamen hesabı silebilmektedir.

Instagram İşletme Hesabı Özellikleri

Instagram işletme hesabı pek çok kişi için kazanç sağlanan bir ortam sunmaktadır. Sosyal medya ve dijital platform konusunda uzman olan kişiler instagram üzerinden ürün satışı yaparak para kazanmaya başlamaktadır. İşletme hesabı özellikleri kişilerin ürün satışı ve ürünlerinin tanıtılmasına aracılık etmektedir. İşletme hesabı kullanan kişiler ürünlerin üzerlerine fiyat etiketi yaparak ürün hakkında daha detaylı bilgi sunmaktadır. Butik hesabı şeklinde çalışan işletme hesapları, reklam alma ve verme konusunda da en başarılı olan hesap çeşitlerinden biridir.

Instagram İşletme Hesabı Farkları Nelerdir?

Instagram alanında kendisin geliştirmek isteyen kişiler aynı zamanda iş kurma konusunda da bu platformdan destek almaktadır. Instagram kullanan kişiler işletme hesabına geçiş yaparak ürün satışı yapabilmektedir. Reklam verme konusunda da en iyi hizmeti sağlayan işletme hesabı normal hesaptan farklı olarak profil etkileşimini de kişiye göstermektedir.

Günlük ve haftalık sayfa etkileşimleri, fotoğraf ve video beğenileri, yorum, kaydetme özelliklerine sahip olan işletme hesabı bu sayıları hesap sahibine göstermektedir. Sayfayı ziyaret eden kişiler ve bu kişilerin en çok ilgilendikleri paylaşımlar sayfanın etkileşimini de belirlemektedir. Normal hesaptan farklı olarak daha fazla bilgi sunan ve bu bilgileri sürekli olarak güncelleyen işletme hesabı, sayfanın etkileşimini ve öne çıkmasını sağlamaktadır.