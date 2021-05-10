Instagram isimleri - Instagram için en güzel ve etkileyici Instagram kullanıcı adları ve sayfa isimleri

İnstagram kullanıcı ismi seçerken özgün olmaya ve dikkat çekici olmaya özen göstermeniz gerekmektedir. Böylece daha kolay bir şekilde takipçi elde etmeye başlayabilirsiniz. Bunun yanında seçtiğiniz isimlerin başka kullanıcılar tarafından kullanılmaması da oldukça önemlidir.

Instagram İsimleri

Instagram yıllardır sosyal medya platformları arasında popülerliğini sürdürmektedir. Özellikle son zamanlarda pek çok kişi kendi ismi ve soy isminin dışında farklı isimler ile hesaplar açmaktadır.

Instagram hesabı açmayı düşünüyorsanız seçeceğiniz farklı ve dikkat çekici isimler ile diğer kullanıcıların dikkatini çekerek daha fazla takipçi elde etmeyi sağlayabilirsiniz.

Kullanıcı ismi seçmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Kişisel hesabınıza mı ya da işletme hesabınıza mı isim aradığınızı belirlemeniz gerekir.

Hesabınız tüm kullanıcılara açık mı olacak yoksa hesabınızı gizleyecek misiniz

Geniş kitlelerin sizi takip etmesini istiyor musunuz

Tüm bu soruların cevabını verdikten sonra isim arayışı içerisine girebilirsiniz.

Eğer kişisel bir hesap açacaksanız komik, havalı ya da cool bir isim mi istiyorsunuz öncelikle buna karar vermeniz gerekir. İşletme hesabınız için bir kullanıcı adı belirleyecekseniz o zaman seçeceğiniz ismin daha geniş kitlelere hitap edecek nitelikte olması oldukça önemlidir.

Instagram İçin En Güzel ve Etkileyici Instagram Kullanıcı Adları ve Sayfa İsimleri

Instagram üzerinden gelir elde etmeyi düşünen kişiler genellikle butik açmayı tercih etmektedir. İşletmeniz adına bir Instagram hesabı açacaksanız ve ürünlerinizin geniş kitlelere ulaşmasını istiyorsanız bunun için hitap ettiğiniz kitlenin dikkatini çekecek bir isim ile sayfa açmanız daha doğru olur.

Örneğin gençlerin tarzlarına uygun kıyafet modelleri paylaşıyorsanız o zaman genç hoodie, tarz modeller gibi isimlerin geçtiği bir kullanıcı adı tercih edebilirsiniz. Bu şekilde bu tarz bir arama yapan kişiler doğrudan sizin sayfanıza ulaşabilirler.

Kişisel hesabınıza ya da işletmenize isim seçerken öncelikle özgün olmaya dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunun yanında insanların aklında kalacak bir isim tercih etmeniz gerekir. Örneğin makyaj ile ilgili bir sayfa açmayı düşünüyorsanız "kırmızı ruj" sayfanız için uygun bir isim olabilir. Gezi ile alakalı bir sayfa açıyorsanız "özgür seyyah, çok gezen, gezgin" gibi isimler seçebilirsiniz.

Instagram ismi seçerken diğer kullanıcıların daha önce kullanmadıkları orijinal bir isim seçmeye dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu şekilde bir isim seçtiğiniz zaman hedef kitleye daha kolay bir şekilde ulaşabilir ve kısa sürede takipçi sayınızı artırabilirsiniz.

Instagram hesabınız için orijinal kullanıcı adı ve isimleri için örnekler;

Mavi kız

Kırmızı ruj

Çok gezen

Bloom

Sevimli panda

Bende sevdim

Sivrisinek

Oyunoynayalım

Benimle oynar mısın

Tarz butik

Sevimli kedi

Blue cat

pink cat

Dark blue

little pony

finger boy

Bu instagram isimlerini tercih edebilir ya da kendiniz için daha uygun bir kullanıcı adı bulabilirsiniz. Kullanıcı ismi seçerken özgün olmaya dikkat etmeniz gerekir. Bunun yanında karmaşık isimlerden de uzak durmalısınız. Çünkü karmaşık isimler hem kişilerin aklında kalmaz hem de insanların dikkatlerini çok fazla çekmezler.

Akılda kalan isimler seçmeniz halinde hedef kitlenize daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden satış yapmayı düşünüyorsanız o zaman da hedef kitlenizin ilgisini çekecek bir isim bulmanız gerekmektedir. Örneğin Hindistan cevizi kasesi satmayı düşünüyorsanız coconut bowl gibi bir isim tercih edebilirsiniz. Böylece bu kaselerden satın almak isteyen kişilerin ilgisini çekmiş olursunuz.

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