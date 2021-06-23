Instagram indir - Instagram nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Instagram uygulaması

Instagram dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından sadece bir tanesidir. Ülkemizde de pek çok Instagram kullanıcısı yer almaktadır.

Instagram Nedir ve Ne İşe Yarar?

Instagram 2010 yılında kurulmuş olan bir sosyal medyadır. Instagram ücretsiz bir şekilde sunulan fotoğraf ve video uygulamasıdır. Instagram ile birlikte yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar edindiğiniz gibi fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz. Fotoğraflarınıza güzel efektler de ekleyebilirsiniz.

Instagram Nasıl İndirilir?

Instagram uygulamasını kolay bir şekilde indireniz mümkündür. Bunun için öncelikle indirme linklerini kullanabilirsiniz. Eğer Android işletim sistemine sahipseniz tabletlerinize ya da telefonlarınıza google play store uygulamasına giriş yaptıktan sonra popüler olan uygulamalarda aratmaya gerek kalmadan Instagram uygulamasını göreceksiniz. Instagram logosuna tıklayarak hızlı bir şekilde uygulamayı indirebilirsiniz.

Instagram IOS App Store İndirme Linki

Instagram IOS için app store indirme linki aşağıda yer almaktadır;

" https://apps.apple.com/cy/app/instagram/id389801252?l=tr "

INSTAGRAM IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Instagram Android Google Play İndirme Linki

Instagram sosyal medya uygulamasını Android üzerinden indirmek için;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=tr&gl=US " linkini kullanabilirsiniz.

INSTAGRAM ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Instagram Nasıl Yüklenir?

Instagra yüklemek için market uygulamalarına giriş sağlayabilirsiniz. Google play ve app store uygulamasına giriş yaptıktan sonra zaten popüler uygulamalar sekmesinde Instagram uygulamasını göreceksiniz. Instagramı bu sekmeden hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Instagram Nasıl Kullanılır?

Instagram kullanmak için bir üyelik açmanız şarttır. Üyelik açtıktan sonra Instagramı kullanmaya başlayabilirsiniz. Instagram sol alt köşesinde yer alan ev seçeneği ana sayfayı simgelemektedir. Ana sayfaya tıklayarak takip ettiğiniz hesapların paylaşımlarını burada görüntüleyebilirsiniz. Sol alt köşede yer alan bir diğer buton ise arama butonudur. Arama butonuna tıkladıktan sonra istediğiniz hesabı burada araştırabilirsiniz. Aynı zamanda heşteg araştırması da yaparak burada yer alan diğer paylaşımları da görüntüleyebilirsiniz.

Instagram uygulamasında en sağ köşede ise profiliniz yer almaktadır. Profilinize tıkladıktan sonra sizin şahsi bilgilerinizin yer aldığı bir profil sayfası göreceksiniz. Burada bulunan profili düzenle seçeneğine tıklayarak kendi biyografinizi oluşturabilirsiniz. Kendi biyografinizi oluşturarak insanların sizi daha iyi tanımasını sağlayabilirsiniz. Instagram arama butonunun yanında ise bir medya butonu bulunmaktadır. Bu buton ise keşfet ve reels videolarını göstermektedir. Keşfet videolarına tıklayarak daha önce izlemediğiniz çok eğlenceli ve bilgilendirici videoları izleyebilirsiniz. Keşfet videoları Instagram kullanıcıların en çok sevdiği özellikler arasında gelmektedir.

Instagram'ın Özellikleri Neler? Instagram İncelemesi

- Instagram'da son görülme ayarı yer almaktadır. Son görülme ayarı ile birlikte insanların sizin son görülmesini görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

- Daha az veri tasarrufu sağlamak için veri tasarrufu özelliği yer almaktadır. Böylece internet paketiniz hemen bitmeden uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.

- Instagram'da hikaye atarak 24 saat içerisinde insanların hikayenizi görmesini sağlayabilirsiniz.

- Fotoğraf paylaştıktan sonra fotoğraflara efektler ekleyebilir dilerseniz istediğiniz kişiye fotoğraflarınıza etiketleyebilirsiniz.

- Instagram'da hikayenizi görmesini istemediğiniz bir kişiyi hikayeyi gizle özelliğini kullanarak listeye dahil edebilirsiniz.

- Kendi gönderi yorumlarınızı kapatarak insanların yorumlarını görmeyebilirsiniz.

- Filtreleri favori olarak seçebilirsiniz.

- İstediğiniz kişiye mesaj atabilir mesaj isteklerinizi istediğiniz gibi yöneterek silebilirsiniz.

Instagram Nasıl Silinir?

Instagram uygulamasını silmek için uygulamaya basılı tutarak kaldır seçeneğine tıklayarak uygulamayı silebilirsiniz.