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Teknoloji
Haber Giriş: 08.10.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

İnstagram ikon (simge) değiştirme nasıl yapılır?

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İnstagram ikon (simge) değiştirme nasıl yapılır?
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İnstagram ikon değiştirme işlemi, sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Kullanıcılarıyla tanıştığı 10.yılını kutlayan İnstagram, bazı yeniliklerle dikkat çekmeyi başardı. Keşfet ve reels sekmelerinde değişikliğe giderek tepki çeken İnstagram, ikon değiştirme işlemi ile de kullanıcılarına nostalji yaşatıyor. Peki, İnstagram ikon değiştirme nasıl yapılır? İşte, o detaylar

İnstagram ikon değiştirme işlemi, birkaç adımda kolayca gerçekleştirilebiliyor. Bunun için öncelikle İnstagram uygulamalarını güncellemeleri gereken kullanıcılar, daha sonrasında telefonlarından ayarlar ekranına giriş yapacak. Ayarlar ekranı açıldıktan sonra sayfayı yukardan aşağı çekecek olan kullanıcılar, eski ikonların bulunduğu sayfa ile karşılaşabilecek.

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İnstagram keşfet yerine reels kapatma nasıl yapılır İnstagram keşfet nerede
İnstagram keşfet yerine reels kapatma nasıl yapılır? İnstagram keşfet nerede?
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