İnstagram ikon (simge) değiştirme nasıl yapılır?

İnstagram ikon değiştirme işlemi, birkaç adımda kolayca gerçekleştirilebiliyor. Bunun için öncelikle İnstagram uygulamalarını güncellemeleri gereken kullanıcılar, daha sonrasında telefonlarından ayarlar ekranına giriş yapacak. Ayarlar ekranı açıldıktan sonra sayfayı yukardan aşağı çekecek olan kullanıcılar, eski ikonların bulunduğu sayfa ile karşılaşabilecek.