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Instagram, “İçerik Notları”nın fişini çekti!

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#Instagram#İçerik Notları#Uygulama
Instagram, “İçerik Notları”nın fişini çekti
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 09:58

İçerik Notları özelliğini bilmiyor olabilirsiniz, üzülmeyin; ömrü kısa oldu Instagram’ın “İçerik Notları” adlı özelliğini biliyor muydunuz?

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Instagram’ın “İçerik Notları” adlı özelliğini biliyor muydunuz? Eğer bu soruya yanıtınız hayır ise üzgünüz, artık onunla tanışma şansınız kalmadı.

Birkaç ay önce sosyal medya platformu İçerik Notları özelliğini devreye aldı. Görünen o ki çok ilgi çekmeyen bu özellik kullanılmadı ve sonunda kullanımdan kaldırıldı.

Instagram’ın başındaki isim olan Adam Mosseri şöyle açıkladı: “İçerik Notlarını kapatıyoruz. Eğer bilmiyorsanız, İçerik Notları Instagram üzerindeki bir fotoğraf, Reel ya da carousele herkesin değil, sadece arkadaşlarınızın görebileceği bir not ekleyebilmenizi sağlıyordu. Instagram’ı daha sosyal ve eğlenceli kılmak için birkaç ay önce devreye almıştık. Ancak uygulamada, çok fazla kişinin ilgisini çekmedi.” 

Normalde, bir özelliğin kaldırılması, kullanıcılarının tepkisi ile karşılaşırdı ancak böylesi kullanılmayan bir özellik söz konusu olunca, Mosseri’nin mesajına destek mesajları geldi. 

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Çoğu kullanıcı böyle bir özelliğin varlığından haberdar bile olmadığını söyledi. 

Böylece, kısa ömürlü İçerik Notları artık tarihe karışmış oldu.

 

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#Instagram#İçerik Notları#Uygulama

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