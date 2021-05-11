Instagram hikaye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram'da hikayeye müzik eklerken karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Instagram, bir süre önce Instagram müzik özelliğini kullanıma sundu, ardından kısa bir süre sonra Instagram makaraları eklendi! Her ikisi de içeriğinize marka hikayenizi anlatmanıza yardımcı olacak müzik eklemenize olanak tanır.

Instagram Hikaye Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?

Instagram hikayenizdeki çıkartma kitaplığına eriştiğinizde, bir müzik çıkartması göreceksiniz. Artık parmaklarınızın ucunda bulunan tüm şarkı kitaplığını açmak için buna dokunun. Uygulama, anahtar kelimeye, ruh haline, türe veya şu anda trend olana göre arama yapmanızı sağlar. Parçanızı seçmeden önce örneklemek için oynat düğmesine basabilirsiniz.

Şarkınızı seçtikten sonra, bölüm seçmek için altta bulunan kaydırma butonuna dokunabilirsiniz. Hareketsiz bir fotoğrafa veya görüntüye parça ekliyorsanız, hikayenizin uzunluğunu belirleyerek müzik seçiminin ne kadar süreyle çalınacağını seçebilirsiniz. Birçok şarkının sözleri listede yer alır ve bunlar uygulamaya kayıtlıysa otomatik olarak açılır. Küçük bir karakter eklemek için dört farklı şarkı sözü stilinden birini seçebilirsiniz.

Diğer yandan, istediğiniz albüm resmi etiketini de kullanabilirsiniz. Ayrıca hikayenizi filme almadan önce, canlı kameradaki 'müzik' seçeneğini seçerek müzik ekleyebilir, daha önce olduğu gibi arama yapabilir ve ardından şarkınız arka planda çalarken bir video kaydedebilirsiniz.

Instagram Makaraya Müzik Nasıl Eklenir?

Bir Reel kaydetmeye başladığınızda, sol tarafta bir menü göreceksiniz. Instagram'ın müzik kitaplığından makaranıza müzik eklemenizi sağlayacak müzik notası simgesine dokunun. Ayrıca kendi müziğinizle bir Reel kaydedebilirsiniz. Bu, Life Lapse uygulamasında bulunan kapsamlı telifsiz müzik kitaplığından tam olarak yararlanmanıza olanak tanır.

Parmaklarınızın ucunda bulunan ve Instagram'dan daha karmaşık telif hakkı kısıtlamaları olan diğer sosyal medya platformlarına aktarılabilen yüz binlerce şarkı vardır. Instagram ayrıca orijinal sesi otomatik olarak kaydeder, böylece siz veya takipçileriniz onu tekrar tekrar kullanabilir. Kişisel kitaplığınızdan bir ses parçası yüklemeyi seçerseniz (bağımsız bir plak şirketinden bir şarkı gibi), Instagram veya parça sanatçısının orijinal parça sanatçısının adını görüntülemek için parçayı geçersiz kılabileceğini unutmayın.

Instagram ayrıca, tamamen oynatılan, bir IGTV'de oynatılan veya sesin ana bileşen olduğu bir video veya gönderi için oynatılan ve ona eşlik edecek video bulunmayan telif hakkıyla korunan şarkıları da susturur. Instagram belirli telif hakkı lisanslama kurallarını yayınlamamış olsa da, genellikle ortak telif haklarını izlerler.

Müzik İçeriğimi Herkes Duyabilir mi?

Hem Instagram hikayeleri hem de Instagram makaraları söz konusu olduğunda, müzik eklemeye gelince göze çarpan bir engel vardır. Instagram müziği yalnızca yaklaşık 90 ülkede mevcut, bu da küresel kitlenizin içeriğinizle birlikte gelen ses dosyasına erişemeyebileceği anlamına geliyor. Gelecekte Instagram müziğinin bu ülkelere ulaşması pek olası değildir. Bunun sebebi deneme eksikliğinden değil, tek tek ülkenin kısıtlamalarıyla ilgili zorlukları lisanslamaktan kaynaklanıyor. Malezya ve Avusturya gibi ülkelerin Instagram'da yayınlanan müziğe erişimi yoktur.

Instagram işletme hesaplarına gelince, daha da fazla sınırlama var. Instagram işletme hesaplarının, telif hakkı, lisanslama ve ihlal nedeniyle Instagram müzik özelliklerine erişimi yoktur. Bu, telifsiz müziği, sizi takip eden her bir kişinin erişebileceği içeriği hazırlamak söz konusu olduğunda zahmetsiz hale getirir! Life Lapse'ın telifsiz müzik seçimi, tüm takipçilerinizin nerede olurlarsa olsunlar içeriğinizi tam olarak deneyimleyebilecekleri anlamına gelir.

Kısaca Instagram’da müzik ekleme ya da başka problemler yaşıyorsanız. Sebebi bunların sınırlı olması olabilir. Herhangi bir hata söz konusu olduğunda, örneğin bir müziği ekleyemediğinizde dahi bu şarkı ülkede yasak bile olabilir.

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