Instagram hikaye gizleme nasıl yapılır? Instagram hikaye gizleme kaldırma ve hatası hakkında bilgi

Instagram Hikayeleri, daha eğlenceli, kaygısız sosyal medya özelliklerinden biridir.

Instagram Hikaye Gizleme Nasıl Yapılır?

Hikayeleri başlatmak, Instagram'ın şimdiye kadar verdiği en iyi karardı. Gün içerisinde 400 milyondan fazla kullanıcının ilgisini çekti. İnsanların bir şeyleri çevrimiçi paylaşma ve tüketme şeklini değiştirdi. Instagram hikayeleri, 24 saat sonra kaybolan bir gönderi veya videodur, hayatınızdan geçici anları akışınızda ölümsüzleştirmeden paylaşmanın kullanışlı bir yoludur. Ancak, çok az insan bu geçici anları belirli takipçilerden - aileden, ortaklardan, patronlardan, arkadaş gruplarından, herkesten - gizlemek ister. Birinin hikayenizi görmesini istemiyorsanız, hikayenizi onlardan gizleyebilir ve gelecekte hikayenizde yayınladığınız herhangi bir şeyi görmelerini engelleyebilirsiniz.

Instagram Hikayenizi Birinden Nasıl Gizleyebilirsiniz?

Hem iOS hem de Android kullanıcıları Instagram hikayenizi birinden gizlemek için aşağıda verilen adımları takip edebilirsiniz;

Öncelikle cihazınızda Instagram'ı açmanız gerekiyor,

Ardından profilinize gidin ve Menü simgesine (üç yatay çizgi) dokunun,

Menüden "Ayarlar",

Açılır menüden Gizlilik'e ve ardından Hikaye'ye dokunun,

Burada Hikayeyi Gizle'nin yanındaki kişi sayısına dokunmanız gerekir,

Yeni sayfada hikayenizi gizlemek istediğiniz kişileri seçin ve bitirin. Artık hikayelerinizi yalnız sizin istediğiniz kişiler görebilecektir.

Fikrinizi değiştirdiyseniz ve hikayenizi birinden göstermek istiyorsanız, seçimlerini kaldırmak için dokunmanız gerekir. Yukarıda verilen adımların yanı sıra, hikayenizi kimlerin gördüğüne bakarken hikayenizi saklayacağınız kişileri de seçebilirsiniz. Bunun için önce adının sağına dokunmanız ve Hikayeyi [Kullanıcı Adı] 'ndan Gizle'yi seçmeniz gerekir. Hem iOS hem de Android kullanıcıları aynı yöntemi kullanabilir.

Bir Konumdan veya Hashtag'den Gizlemek Nasıl Yapılır?

Başkalarından saklamak istediğiniz hikayeniz bir yerde veya hashtag sayfasında görünüyorsa, hikayenizi gören kişiler listesinin başında göreceksiniz. Hikayenizi ondan gizlemek için bir konumun veya hashtag sayfasının sağındaki x'e (çapraz) dokunabilirsiniz .

Gizlemenin ve engellemenin iki farklı şey olduğunu, hikayenizi birinden gizlemenin farklı olduğunu ve birini engellemenin farklı olduğunu, gizlemenin profilinizi ve gönderilerinizi görmesini engellemediğini unutmayın.

Hesap Gizliliği ve Hikaye Gizleme Nedir?

Instagram hesabınızın gizlilik ayarı, hikayenizi kimlerin görebileceğini de etkiler. Instagram hesabınız özel olarak ayarlanmışsa, hikayenizi yalnızca onaylanan takipçiler görebilir. Instagram hesabınız herkese açık olarak ayarlanmışsa, takipçileriniz hikayenizi Feed'den görebilir ve herkes profilinizden görebilir. Direct'te birlikte bir ileti dizisi başlattığınız herkes orada hikayenizi görebilir. Diğer yandan;

Bir hesabı kısıtlamak, onları engellemeden veya takibi bırakmadan kullanıcıyla olan etkileşimlerinizi sınırlamanıza olanak tanır. Kısıtlı kullanıcılar Hikayelerinizi yine de görebileceğinden, bu, gönderilerdeki etkileşimleri sınırlamak için daha yararlıdır. Ancak bir Hikayeye yanıt vermeye çalışırlarsa, sohbetleri normal gelen kutunuz yerine Mesaj İstekleri'ne taşınacaktır.

Yukarıda belirtildiği gibi bir hikayeyi gizlemek, bir kullanıcının Hikayelerde yayınladığınız fotoğrafları, videoları ve canlı videoları görmesini engelleyeceğiniz anlamına gelir.

Bir takipçiyi kaldırmak, birinin bilgisi olmadan sizi zorla takip etmekten vazgeçmesine neden olur. Bu seçenekle, kişinin sonunda sizi artık takip etmediğini ve geri gelmediğini fark etme şansı her zaman vardır, ancak zamanı gelirse bunun için endişelenebilirsiniz.

Engelleme Bir kullanıcıyı platformunda profilinizi, mesajları veya Hikayeleri bulmasını o kişiyi önler. Bir kullanıcıyı kısıtlamayı veya engellemeyi seçerseniz, hiçbir şekilde uyarılmazlar ve Hikayeleri gizlemek gibi, gelecekte fikrinizi değiştirirseniz sınırlamaları her zaman geri alabilirsiniz.

Belki de herkesin Instagram Hikayelerinizi görmesi sorun değil, ancak bazı kişilerin yanıt verememesini diliyorsunuz. Durum buysa, Ayarlar> Gizlilik> Hikaye'ye gidin ve "Yanıtlara ve Tepkilere İzin Ver" etiketli bölümü bulun ve bunu kapatın.

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