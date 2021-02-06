Instagram hesap dondurma işlemi nasıl yapılır?

Instagram hesabını dondurmak isteyen kişiler bu işlemi nasıl yapacaklarını merak edip araştırıyor. Son dönemin popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'da hesap dondurmak sanılandan daha kolay bir işlem. İşte, Instagram hesap dondurma işlemi hakkında tüm ayrıntılar...

Instagram dondurma linkini kullanarak Instagram hesabınızı kolayca kapatabilirsiniz. Bunun için öncelikle Instagram'a bilgisayar üzerinden girip Profili Düzenle kısmına tıklayın. Ardından hemen sağ bölmede en altta göreceğiniz 'Hesabımı geçici olarak kapat' seçeneğine tıklayın. Ardından çıkan ekranda ise hesabınızın neden kapatıldığı soruluyor. Herhangi bir neden belirtip şifrenizi girerek hesabınızı kapatabilirsiniz.

Hesabınızı kapattıktan sonra 24 saat geçmeden yeniden aktif edemezsiniz. Hemen açmaya çalışmayın yanlış şifre hatası verecektir. Ayrıca bilgisayar üzerinden oturum açmaya çalışıyorsanız açamazsınız, instagram hesabı dondurduktan sonra telefon üzerinden giriş yaparak aktif etmeniz gerekmektedir.

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