Kullanıcılar Instagram hesaplarını istediği her an kolayca kapatabiliyor. Instagram hesabını silen veya kapatan kişilerin belirli bir gün beklemesine gerek yoktur. İşlemler anlık olarak gerçekleştiriliyor.

Instagram Hesabını Silme ya da Kapatma İşlemi Kaç Gün Sürer?

Instagram hesaplarıyla ilgili kişiler bazı işlemler gerçekleştirebiliyor. Instagram uygulamasında kullanılan hesaplar özel isteğe göre geçici veya kalıcı olarak silinebilir. Yapılacak olan tüm işlemlerin kaç gün sürdüğü merak edilen bir konudur. Instagram hesap kapatma işlemleri tamamlanmasıyla birlikte, hesaplar anlık olarak kapanır. Kullanıcıların herhangi bir süreç beklemesine veya başka bir işlem yapmasına gerek yoktur. Yapılan onaylama işlemleriyle birlikte, hesaplar sistemden tamamen silinir.

Geçici olarak kapatılan hesaplar da, gizlenmek üzere saklanır. Tekrar eski hesaba giriş yapabilmek için, hesapların geçici olarak kapatılması gerekiyor. Tamamen kalıcı olarak silinen hesaplara tekrar giriş yapmak mümkün değildir. Instagram hesap kapatma aşamalarında birçok farklı bilgi talep edebilir. Birkaç kez şifre girişi yaparak, hesabın gerçek kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek ister.

Girilen şifrelerle birlikte, hesap silme işlemleri gerçekleştirilebilir. Hesap silme işlemleri anlık olarak gerçeklemesinden dolayı, kişilere birkaç kez kapatma isteği sorulur. Hesap dondurmak isteyenlerin de, herhangi bir süre beklemesine gerek yoktur. Instagram yapılan tüm işlemleri anlık olarak uygulayarak, hesapları direkt olarak kapatıyor. Hesap silme veya kapatma işlemi birkaç dakika içerisinde tamamlanabilen işlem türüdür.