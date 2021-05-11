Instagram hesabım kapatıldı ve nasıl açarım? Kapatılan instagram hesabı açma işlemi ve süresi hakkında bilgi

Instagram'da kaldırılan hesapların çoğunun, yüzlerce saat çalışma ve çaba gerektiren işletme hesapları olmuştur. Bu hesaplar aktif olduğu halde Instagram şartlarına ve politikalarına uygun hareket etmemelerinden dolayı kapanmıştır.

Instagram Hesabım Kapatıldı ve Nasıl Açarım?

Instagram'ın hesapları silmesi veya devre dışı bırakmasının birçok nedeni olabilir. Örneğin, uzun süre hareketsiz kalmak, başkaları tarafından bildirilmek veya Instagram hüküm ve koşullarını ihlal etmek. Giriş yaptıktan sonra, "Hesabınız devre dışı bırakıldı" veya "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti" gibi bazı hatalarla veya hatta bu "kullanıcı adı bulunamadı" gibi bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Çoğu durumda, hesap sahiplerine, hesaplarının devre dışı bırakılma veya silinme riski altında olduğunu gösteren herhangi bir bildirim gönderilmez. Ancak, Temmuz 2019, Instagram politikaları değiştirdi. şartlarını ve koşullarını ihlal tespit ederlerse, hesabın kapatılması konusunda bilgilendirme yapmaktadırlar.

Oldukça fazla bağlantı, beğeni, yorum, gönderi oluşturmak ve bunların hepsini birden kaybetmek her kullanıcıyı mutsuz eder. Bu hesap sahiplerinin çoğu hesaplarını geri istiyor ve Instagram'ın telefon desteği olmadığı için bu sorun birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratabilir. Birçoğunun hesaplarını geri alma ümidi veya yeni bir hesap oluşturma, hatta Instagram'ı başkalarına tavsiye etme arzusu yok. Çünkü sonsuza kadar bir hesaba sahip olmanın garantisi yok ve hesapları üzerinde hiçbir kontrolleri yokmuş gibi görünüyor.

Instagram politikalarını ihlal etmediğini düşünüyorsanız onlar itiraz etme kullanıcıya fırsat vereceğini açıkladı. Bunu yapmak için, yardım merkezinden talepte bulunmanız, bir rapor göndermeniz gerekir; Instagram'ın otomatik yanıt e-postası size hesabınız hakkında bazı ekstra bilgiler soracaktır.

Android'de;

Oturum açma ekranında, Oturum Aç simgesinin altında Oturum açmayla ilgili yardım alın seçeneğini görebilirsiniz. Kullanıcı adını, e-postayı veya telefon numarasını girin, ardından İleri'ye dokunun. Oturum açma bilgilerim çalışmıyor seçeneğine dokunun ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.

İOS'ta (iPhone);

Giriş sayfasında Şifremi unuttum'a dokunun

Oturum Açma Bağlantısının altında, oturum açma bilgilerimin çalışmadığını görebilirsiniz, buna dokunun ve ardından talimatları izleyin.

Erişiminiz olan doğru e-posta adresini girdiğinizden emin olun. Raporu gönderdikten sonra Instagram size talebinizle ilgili bir e-posta gönderecek ve sizden biraz daha bilgi vermenizi isteyecektir.

Diğer Doğrulama Şekilleri;

Doğrulama yöntemlerinden biri, Instagram'ın sağlayacağı el yazısıyla yazılmış bir kodun bulunduğu bir kağıt tutan hesap sahibinin bir fotoğrafını göndermektir. Hesabı doğrulamanın diğer yolu, kaydolan kişinin e-posta adresini veya telefon numarasını ve kaydolurken kullandığı aygıt türünü göndermektir. Instagram, hesaba giriş yapabileceğiniz hesap kurtarma talimatlarını içeren bir bağlantıyı değerlendirir ve gönderir. Bu mesaj;

"Merhaba,

Hesabınız yeniden etkinleştirildi ve şimdi ona erişebilmelisiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Başka sorularınız varsa lütfen Yardım Merkezini ziyaret edin." şeklinde olacaktır.

Bu sorunu yaşadıysanız, unutulan şifreyi kullanabilir, Facebook üzerinden giriş yapabilir ve girilen bilgileri dikkatlice kontrol edebilirsiniz. Hala sorununuz çözülmediyse, hesabınızı bildirerek Instagram ile iletişime geçebilirsiniz ve bazı güvenlik kontrollerinden sonra yapabilmek hesabınıza tekrar giriş yapabilirsiniz.

Hesapların Açılma Süresi Nedir?

Hesabınız en başta geçici olarak kapanır. Bu kapanmada size robot olmadığınıza dair bir test yapılır. Telefon numaranızı girip, gelen şifre ile hesabınızı 30 gün içerisinde açabilirsiniz. Fakat diğer yandan tamamen kapatılan hesaplarda bir süre verilmeyebiliyor. Hesabınız 30 gün içerisinde ya da 60 gün içerisinde de açılabilir. Ne kadar fazla bilgi verirseniz ve kendinizi doğrularsanız, o kadar kısa süre içerisinde hesabınız açılacaktır.

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