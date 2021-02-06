Instagram hesabı nasıl silinir veya dondurulur?

Beğendiğiniz fotoğraflara çift dokunmak, her gördüğünüz yeniliği paylaşmak ve deneyimlerinizi sadık takipçilerinize aktarmak müthiş. Peki ya tüm bunlardan sıkılmaya başladıysanız ve biraz ara vermek istiyorsanız, hesabınızı nasıl askıya alabilirsiniz? Veya Instagram'ın zamanınızı fazlasıyla tükettiğini düşünüyorsanız, hesabınızdan tamamen nasıl kurtulabilirsiniz? Amacınız ister Instagram hesabı silme olsun, ister Instagram kapatma; aradığınız cevabı aşağıdaki rehberimizde bulacaksınız.

INSTAGRAM HESABINIZI SİLME

Önce en sert çözümden, Instagram hesabınızı tamamen nasıl kapatabileceğinizden başlayalım. İşte Instagram'ın zaman kaybından başka bir şey olmadığını düşünenler için en köklü çözüm olan hesap kapatmanın yolu.





INSTAGRAM HESABI NASIL KAPATILIR?

1. Bu adresteki Hesabımı Sil sayfasına gidin. Siteye daha önce giriş yapmadıysanız, giriş yapmanız gerekecek.

2. Hesabınızı kapatmadan önce bunu neden yaptığınızı seçmeniz gerekiyor. Açılır kutudan bir neden seçin ve beliren kutucuğa Instagram parolanızı girin.

3. Son olarak "Hesabımı kalıcı olarak sil" düğmesine basın.

Hepsi bu kadar. Hesabınızı sildiğinizde profilinizin, paylaştığınız tüm fotoğraf ve videoların, beğenilerinizin ve takipçilerinizin silineceğini, bu işlemi geri alamayacağınızı unutmayın. Eğer fikrinizi değiştirebileceğinizi düşünüyorsanız, bir sonraki bölümde anlattığımız geçici hesap dondurma işlemine göz atın.

Instagram Hesabınızı Dondurma

Instagram hesabınızı erişilmez hale getirmek istiyorsanız ancak ileride geri dönebileceğinizi düşünüyorsanız, yapmanız gereken Instagram hesabınızı dondurmak. Bu sayede Instagram'dan bir süreliğine uzak durabilir, dilediğiniz zaman oturum açarak her şeyi eski haline getirebilirsiniz.







INSTAGRAM HESABI NASIL DONDURULUR?

Instagram hesap dondurma işlemi için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.



1. Instagram web sitesinde veya mobil sitede sağ üstteki kafa simgesine dokunun. Mobil uygulama üzerinden hesabınızı geçici olarak kapatmanın herhangi bir yolu bulunmuyor.



2. "Profili Düzenle" seçeneğine tıklayın.



3. Sağ alttaki "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın.



4. Hesabınızı dondurmak için bir neden seçtikten sonra alttaki kutucuğa parolanızı girin.



5. Son olarak kırmızı renkli "Hesabı Geçici Olarak Kapat" düğmesine tıklayın.



Hesabınızı dondurduğunuzda fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizli kalacak.

Instagram hesap silme veya Instagram kapatma yerine fotoğraflarınızı gizlemek istiyorsanız, bunun için Ayarlar'dan "Gizli Hesap" seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.



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